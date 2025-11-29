ارتقاء طفلين فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى طفلان فلسطينيان اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، في إطار خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طفلين ارتقيا بنيران مسيرة إسرائيلية بالقرب من مدرسة في بني سهيلا شرق خان يونس.

إلى ذلك واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة وخان يونس، فيما استهدفت مدفعيته شرقي مخيم البريج، كما أطلقت زوارقه الحربية قذائفها في عرض بحر مدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر 535 خرقاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، أدت لارتقاء 350 فلسطينياً، وفق مركز غزة لحقوق الإنسان.