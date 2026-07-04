مصرع 3 أطفال جراء عاصفة شديدة في ولاية ويسكونسن الأمريكية

واشنطن-سانا



لقي ثلاثة أطفال حتفهم جراء عاصفة شديدة اجتاحت ولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة، مخلفةً أضراراً مادية واسعة في البنى التحتية.



ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن السلطات في الولاية قولها اليوم السبت: “إن الأطفال قضوا إثر انقلاب قارب كان يـُقِلهم في إحدى بحيرات مقاطعة والورث جنوب ويسكونسن، نتيجة الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة، والتي أدت أيضاً إلى اقتلاع الأشجار وقطع خطوط التغذية الكهربائية”.



وتتواصل موجات من العواصف وارتفاع الحرارة في عدة مناطق داخل الولايات المتحدة، حيث أدت عاصفة مماثلة ضربت ولاية نيويورك أمس، إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص فيما أُلغيت رحلات القطارات إلى ولاية نيوجيرسي، وتضررت آلاف الأشجار أو اقتُلعت من جذورها، كما أدت عواصف في ولايات الغرب الأوسط الأمريكي، إلى انقطاع الكهرباء عن نحو مليون شخص.



وسجلت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة قفزة هائلة في عدد العواصف الشديدة، حيث وثقت المنظمات المعنية بالمناخ أكثر من 23 كارثة جوية تجاوزت خسائر كل منها مليار دولار خلال العام الماضي وحده.