قرارات ترامب العسكرية تربك الحلفاء الأوروبيين وتدفعهم للمطالبة بإيضاحات

‎ ‎استوكهولم-سانا‏

‎ ‎

طالبت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الجمعة ‏وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات إدارته “المربِكة” بشأن ‏انتشار قواتها في أوروبا‎.‎

‎ ‎

وجاءت المطالبات وفقاً لوكالة “فرانس برس” بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب أنه سيرسل 5000 جندي إلى بولندا، في تراجع واضح عن قراره السابق ‏بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها، ما أثار حيرة وزراء خارجية “الناتو ” ‏المجتمعين في مدينة هلسينغبورغ السويدية ومخاوفهم بشأن غياب التنسيق بين ‏الولايات المتحدة وحلفائها‎.‎

نهج يحيّر الحلفاء

وبينما رحّب الأمين العام للحلف مارك روته، ووزير خارجية بولندا بهذا ‏الإعلان، وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد النهج ‏الأمريكي بهذا الخصوص بأنه “مربِك بالفعل، وليس من السهل دائماً التعامل معه”‎.

‎ ‎

ورغم أن عمليات سحب القوات الأمريكية من أوروبا متوقعة على نطاق واسع ‏حالياً لدى دول الناتو، إلا أن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اعتبر أن ‏حدوث ذلك بطريقة منظمة هو أمر ذو أهمية كبرى، حتى تتمكن أوروبا من إعادة ‏بناء قدراتها عندما تقلل الولايات المتحدة من وجودها‎.‎

‎ ‎

وقبل التراجع، كان ترامب أعلن بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر أن ‏بلاده ستسحب آلاف الجنود من ألمانيا في خضم خلافه مع المستشار الألماني ‏فريدريش ميرتس، لكن روبيو اعتبر أن قرارات بلاده بشأن انتشار قواتها “ليست ‏عقابية”، بل تعود إلى حاجة واشنطن المستمرة إلى “إعادة النظر” في عمليات ‏الانتشار لتلبية احتياجاتها العالمية‎.‎

محاولات أوروبية لتهدئة الموقف

ويأتي اجتماع وزراء خارجية “الناتو” في السويد بعد أن هاجم ترامب أوروبا ‏بسبب موقف دولها من الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ملمّحاً بأنه قد ‏ينسحب من “الناتو”.‎

وفي محاولة لتهدئة انتقادات ترامب، أرسل بعض الحلفاء الأوروبيين سفناً إلى ‏منطقة الشرق الأوسط بهدف معلن هو المساعدة في تأمين مضيق هرمز عند انتهاء ‏الحرب‎.‎

‎ ‎

لكن وراء السعي الأوروبي لتسوية الوضع مع ترامب، هناك قبول بين الأوروبيين ‏بأنهم سيضطرون إلى الاعتماد على أنفسهم بشكل متزايد‎.‎

‎ ‎

وفي هذا الإطار زادت ألمانيا إنفاقها العسكري بشكل كبير، بينما تتواصل النقاشات ‏والخطط حول تعزيز القدرات الأوروبية في المجالين الدفاعي والعسكري‎ .‎

‎ ‎

ولا يرتبط التوتر المتزايد في العلاقات بين واشنطن وبروكسل بالحرب في الشرق ‏الأوسط وفق ما يؤكد الخبراء، بل يعكس خلافاً أعمق بين الولايات المتحدة وبعض ‏شركائها الأوروبيين بشأن طبيعة دور الناتو وحدود التزامه بالسياسات الأمريكية ‏خارج الإطار الدفاعي التقليدي للحلف‎.‎

‎ ‎

كما أن الجدل المتجدد بشأن مساهمات الدول الأوروبية في الأمن الجماعي، وتقاسم ‏الأعباء العسكرية، يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مستقبل الحلف في حال عاد ‏ترامب إلى تبني نهج أكثر صدامية تجاه الشركاء الأوروبيين‎.‎