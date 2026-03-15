مقتل فلسطيني وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال جنوب طوباس

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وزوجته وطفلاهما، وأصيب طفلاهما الآخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة طمون جنوب طوباس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية، وأطلقت النار على مركبة لعائلة فلسطينية، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وزوجته وطفليهما، وإصابة طفليهما الآخرين بشظايا الرصاص.

وكان فلسطيني قتل وأُصيب ثلاثة آخرون أمس السبت، جرّاء هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب ممتلكات الفلسطينيين إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.