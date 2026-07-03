زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

روسيا زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

موسكو-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، جزر الكوريل الروسية، دون ورود أنباء بشأن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) قوله: إنّ الزلزال وقع على عمق 34 كم، وتم تحديد مركزه بشكل مبدئي عند التقاء دائرة عرض 48.32 درجة شمالاً وخط طول 154.30 درجة شرقاً.

وكان زلزال بقوة ست درجات وقع قبالة ساحل جزر الكوريل الروسية في 15 شباط الماضي على عمق عشرة كيلومترات، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

وجزر الكوريل هي أرخبيل بركاني يُدار كجزء من مقاطعة سخالين في أقصى شرق روسيا، ويمتد لمسافة 1300 كيلومتر تقريباً شمال شرق هوكايدو في اليابان إلى شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، ويضم 56 جزيرة والعديد من الجزر الصغيرة.

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