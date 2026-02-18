تركيا وشركة شل توقعان اتفاقية للتنقيب في البحر الأسود

أنقرة-سانا

وقّعت شركة النفط التركية الوطنية TPAO وشركة الطاقة العالمية “شل” اتفاقية شراكة للتنقيب عن النفط والغاز في حقل خان تيرفل الواقع في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان نقلته وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تنص على مشاركة الشركة التركية في أعمال الاستكشاف التي تشغّلها شل ضمن رخصة التنقيب في القطاع (1-26) من الحقل، على أن تمتد الرخصة لمدة خمس سنوات.

وجرى توقيع الاتفاق في إسطنبول بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الذي أوضح أن حقل خان تيرفل يقع قرب حقل غاز صقاريا التركي، وتبلغ مساحته أكثر من 3800 كيلومتر مربع، مشيراً إلى أن الجانبين سيجريان مسوحات زلزالية مشتركة مع احتمال بدء حفر بئر استكشافية العام المقبل.

يذكر أن «TPAO» وقّعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات تنقيب مع شركات طاقة دولية، بينها «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«بي بي»، في إطار تعزيز حضورها في مشاريع النفط والغاز العابرة للحدود.

