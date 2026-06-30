مصرع 10 أشخاص على الأقل في الأمطار الغزيرة في ساحل العاج ‏

أبيدجان-سانا‏

لقي أكثر من عشرة أشخاص مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة أبيدجان في ‏ساحل العاج.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة التضامن والتماسك الاجتماعي في ساحل العاج ميس بلموند ‏دوغو قولها عبر فيسبوك: إن “تداعيات الأمطار المستمرة التي تضرب أبيدجان وضواحيها منذ ليلة الـ‌‏27 من حزيران بدأت تظهر”.‏

وأضافت: إن أكثر من عشر وفيات سجلت حتى الآن في منطقتي أتيكوبي ويوبوغون، بينهم تسعة ‏يعيشون في الحي نفسه.‏

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي شوارع غارقة في ‏الفيضانات في مختلف أنحاء المدينة.‏

ويشهد موسم الأمطار في أبيدجان، الممتد من أواخر أيار حتى أواخر تموز، سنوياً انزلاقات تربة ‏وفيضانات تتسبب بوفاة العشرات، ولا سيما في الأحياء الأكثر فقراً.