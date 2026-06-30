مصرع 10 أشخاص على الأقل في الأمطار الغزيرة في ساحل العاج ‏

أبيدجان-سانا
لقي أكثر من عشرة أشخاص مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة أبيدجان في ساحل العاج.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة التضامن والتماسك الاجتماعي في ساحل العاج ميس بلموند دوغو قولها عبر فيسبوك: إن “تداعيات الأمطار المستمرة التي تضرب أبيدجان وضواحيها منذ ليلة الـ27 من حزيران بدأت تظهر”.
وأضافت: إن أكثر من عشر وفيات سجلت حتى الآن في منطقتي أتيكوبي ويوبوغون، بينهم تسعة يعيشون في الحي نفسه.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي شوارع غارقة في الفيضانات في مختلف أنحاء المدينة.
ويشهد موسم الأمطار في أبيدجان، الممتد من أواخر أيار حتى أواخر تموز، سنوياً انزلاقات تربة وفيضانات تتسبب بوفاة العشرات، ولا سيما في الأحياء الأكثر فقراً.