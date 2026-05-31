محطة زابوريجيا النووية تثير مخاوف دولية وسط تصعيد ‏روسي أوكراني

كييف-موسكو-سانا
في مشهد يكشف عن تصاعد حدة المواجهة بين موسكو وكييف، تتواصل جولات التصعيد العسكري بين الطرفين دون أفق واضح لوقف النار، إذ باتت المنشآت الحيوية وقوداً لحرب لا تتوقف.
وفي آخر فصول تلك الحرب، استهدفت أوكرانيا منشآت نفطية في عمق الأراضي الروسية، بينما اشتعل جدل واسع حول هجوم بطائرة مسيّرة طال محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطات أوروبا، وسط تبادل العاصمتان الاتهامات بالمسؤولية عن تعريض المنطقة لخطر نووي داهم.
زابوريجيا في مرمى النار
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان نقلته وكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن طائرة مسيّرة أصابت مبنى التوربينات في محطة زابوريجيا النووية، وأحدثت ثقباً في جداره، وأن فريق الوكالة الميداني رصد أضراراً في فتحة وصول معدنية تقع على ارتفاع عدة طوابق، إلى جانب حطام وبقايا ألياف بصرية محترقة، وهي آثار تتوافق مع ضربة مسيّرة مباشرة.
وأشارت الوكالة إلى أن المبنى المستهدف يقع مجاوراً للمفاعل رقم 6، وأن فريقها اضطر للاحتماء خلال الجولة التفتيشية إثر سماع أصوات مسيّرات وإطلاق نار، غير أن قياسات الإشعاع جاءت ضمن المعدلات الطبيعية.
موسكو: الاستهداف كان متعمداً
حمّلت شركة روساتوم الروسية أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن الهجوم، مؤكدةً أن المسيّرة كانت موجّهة بكابل من الألياف الضوئية، ما يستبعد أي احتمال للخطأ أو العشوائية، ووصف المدير التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف الحادثة بأنها تصعيد بالغ الخطورة، محذراً من أن تداعياتها قد تتجاوز الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت لاحق، تعرّض مركز النقل التابع للمحطة لهجوم جديد أسفر عن تدمير ثماني حافلات كانت تُستخدم لنقل العاملين.
كييف: اتهامات موسكو تضليل
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية جملةً وتفصيلاً، معتبرةً أنها تفتقر إلى المنطق، إذ لا يمكن لأوكرانيا أن تستهدف محطة نووية تقع على أراضيها وتسعى إلى استعادتها. ووصفت كييف التصريحات الروسية بأنها جزء من حملة تضليل ممنهجة.
أوكرانيا تضرب عمق روسيا.. وموسكو ترد
على الجبهة الأخرى، نفّذ الجيش الأوكراني هجمات بمسيّرات طالت منشآت حيوية في قطاع الطاقة الروسي، بحسب وكالة رويترز، إذ استهدفت محطة ضخ رئيسية لخط أنابيب ينقل النفط من سيبيريا إلى غرب روسيا وبيلاروسيا في منطقة كيروف، كما ضربت مستودعاً للنفط في منطقة روستوف.
وأكد مسؤولون روس اندلاع حرائق في الموقعين، فيما أعلنت منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد أن امتدت النيران على مساحة تجاوزت 3600 متر مربع.
وفي المقابل لم تبقَ روسيا مكتوفة الأيدي، إذ استهدفت طائرة مسيّرة روسية إحدى منشآت شركة نوفا بوشتا البريدية في مدينة دنيبرو الأوكرانية، وأحرقتها بالكامل دون وقوع إصابات بين العاملين.
زيلينسكي يطالب بالدعم.. وغروسي يحذر من كارثة
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحسب شبكة يورو نيوز إلى وقف الهجمات، مجدداً مطالبته الولايات المتحدة بتزويد بلاده بذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
بينما شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي على أن استهداف أي منشأة نووية أمر غير مقبول على الإطلاق، محذراً من مخاطر جسيمة قد تتخطى نطاق الصراع.
ومع تصاعد الضربات المتبادلة وتبادل الاتهامات، يبقى شبح الكارثة النووية سيفاً مسلطاً، في ظل غياب أي أفق حقيقي للتهدئة أو التسوية، بينما يواصل المجتمع الدولي الدعوة إلى ضبط النفس وحماية المنشآت المدنية من ويلات الحرب.