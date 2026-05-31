محطة زابوريجيا النووية تثير مخاوف دولية وسط تصعيد ‏روسي أوكراني

كييف-موسكو-سانا‏

في مشهد يكشف عن تصاعد حدة المواجهة بين موسكو وكييف، ‏تتواصل جولات التصعيد العسكري بين الطرفين دون أفق ‏واضح لوقف النار، إذ باتت المنشآت الحيوية وقوداً لحرب لا ‏تتوقف.‏

وفي آخر فصول تلك الحرب، استهدفت أوكرانيا منشآت نفطية ‏في عمق الأراضي الروسية، بينما اشتعل جدل واسع حول ‏هجوم بطائرة مسيّرة طال محطة زابوريجيا النووية، أكبر ‏محطات أوروبا، وسط تبادل العاصمتان الاتهامات بالمسؤولية ‏عن تعريض المنطقة لخطر نووي داهم‎.‎

زابوريجيا في مرمى النار

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان نقلته وكالة فرانس ‏برس اليوم الأحد، أن طائرة مسيّرة أصابت مبنى التوربينات في ‏محطة زابوريجيا النووية، وأحدثت ثقباً في جداره، وأن فريق ‏الوكالة الميداني رصد أضراراً في فتحة وصول معدنية تقع ‏على ارتفاع عدة طوابق، إلى جانب حطام وبقايا ألياف بصرية ‏محترقة، وهي آثار تتوافق مع ضربة مسيّرة مباشرة‎.

وأشارت الوكالة إلى أن المبنى المستهدف يقع مجاوراً للمفاعل ‏رقم 6، وأن فريقها اضطر للاحتماء خلال الجولة التفتيشية إثر ‏سماع أصوات مسيّرات وإطلاق نار، غير أن قياسات الإشعاع ‏جاءت ضمن المعدلات الطبيعية‎.‎

موسكو: الاستهداف كان متعمداً

حمّلت شركة روساتوم الروسية أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن ‏الهجوم، مؤكدةً أن المسيّرة كانت موجّهة بكابل من الألياف ‏الضوئية، ما يستبعد أي احتمال للخطأ أو العشوائية، ووصف ‏المدير التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف الحادثة بأنها تصعيد ‏بالغ الخطورة، محذراً من أن تداعياتها قد تتجاوز الحدود ‏الروسية الأوكرانية.‏

وفي وقت لاحق، تعرّض مركز النقل التابع للمحطة لهجوم ‏جديد أسفر عن تدمير ثماني حافلات كانت تُستخدم لنقل العاملين‎.‎

كييف: اتهامات موسكو تضليل

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية الاتهامات ‏الروسية جملةً وتفصيلاً، معتبرةً أنها تفتقر إلى المنطق، إذ لا ‏يمكن لأوكرانيا أن تستهدف محطة نووية تقع على أراضيها ‏وتسعى إلى استعادتها. ووصفت كييف التصريحات الروسية ‏بأنها جزء من حملة تضليل ممنهجة‎.‎

أوكرانيا تضرب عمق روسيا.. وموسكو ترد

على الجبهة الأخرى، نفّذ الجيش الأوكراني هجمات بمسيّرات ‏طالت منشآت حيوية في قطاع الطاقة الروسي، بحسب وكالة ‏رويترز، إذ استهدفت محطة ضخ رئيسية لخط أنابيب ينقل النفط ‏من سيبيريا إلى غرب روسيا وبيلاروسيا في منطقة كيروف، ‏كما ضربت مستودعاً للنفط في منطقة روستوف.‏

وأكد مسؤولون روس اندلاع حرائق في الموقعين، فيما أعلنت ‏منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد أن امتدت النيران على ‏مساحة تجاوزت 3600 متر مربع‎.‎

وفي المقابل لم تبقَ روسيا مكتوفة الأيدي، إذ استهدفت طائرة ‏مسيّرة روسية إحدى منشآت شركة نوفا بوشتا البريدية في مدينة ‏دنيبرو الأوكرانية، وأحرقتها بالكامل دون وقوع إصابات بين ‏العاملين‎.‎

زيلينسكي يطالب بالدعم.. وغروسي يحذر من كارثة‎

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحسب شبكة يورو ‏نيوز إلى وقف الهجمات، مجدداً مطالبته الولايات المتحدة ‏بتزويد بلاده بذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

بينما شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ‏غروسي على أن استهداف أي منشأة نووية أمر غير مقبول على ‏الإطلاق، محذراً من مخاطر جسيمة قد تتخطى نطاق الصراع‎.‎

ومع تصاعد الضربات المتبادلة وتبادل الاتهامات، يبقى شبح ‏الكارثة النووية سيفاً مسلطاً، في ظل غياب أي أفق حقيقي ‏للتهدئة أو التسوية، بينما يواصل المجتمع الدولي الدعوة إلى ‏ضبط النفس وحماية المنشآت المدنية من ويلات الحرب‎.‎