ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4230 قتيلاً

photo 2026 06 25 19 12 46 ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4230 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4230 قتيلاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى الـ 25 حزيران الجاري بلغت 4230 قتيلاً و12179 جريحاً”.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.

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