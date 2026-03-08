الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 آخرين جراء غارات إسرائيلية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في لبنان.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة تأكيده، أن غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية أدت إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 6 بجروح، مشيراً إلى أن غارة أخرى استهدفت بلدة بريتال نجم في بعلبك ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على بلدات دبين وزفتا، وزبدين في قضاء النبطية وبلدة دير كيفا وشقرا في قضاء بنت جبيل.

وفي وقت سابق اليوم قتل 22 شخصاً، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، أعقبها شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.