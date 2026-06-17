وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفياً مع مسؤولة أوروبية جهود إحلال السلام في المنطقة

المنامة-سانا



بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المستجدات الإقليمية والدولية، والدفع بجهود إحلال السلام الشامل والمستدام في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ أن مباحثات الجانبين تناولت أيضاً تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومسار علاقات الصداقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والدول العربية عموماً والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى آفاق تطوير التعاون والتنسيق المشترك.



وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد الماضي، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا ‏وإيران، مشيراً إلى أن مراسم ‏التوقيع ‏الرسمية على الاتفاق ‏ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من ‏حزيران في ‏سويسرا‎.‎