أبو الغيط: استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول عربية خطأ استراتيجي يعمق الشرخ

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن استمرار الاعتداءات الإيرانية ضد دول عربية يشكل خطأ استراتيجياً بالغاً، داعياً طهران إلى وقف هجماتها فوراً، وتصحيح علاقاتها مع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان.

وأدان أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، نشرته الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاعتداءات الإيرانية، وقال: “هي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً بين إيران وهذا الجوار، سيرتك أثره في مستقبل الأيام”.

وأضاف أبو الغيط: إن “لا أحد يقلل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، وخاصة أن عدداً من الدول العربية عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية”، مشدداً على أن ذلك خطأ إيراني استراتيجي بالغ، ومعرباً عن الأمل بتداركه، ووقف الاعتداءات بشكل فوري.

وحذر الأمين العام من خطورة توسيع نطاق الصدام الحالي، قائلاً: “من الخطورة بمكان أن يستمر هذا الوضع دون تصحيح سريع من جانب إيران، لا بد أن يستفيقوا ويصححوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان”.

وتُصعّد إيران من وتيرة اعتداءاتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة، في وقت تستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي.