ترامب يهدد باتخاذ إجراءات ضد إيران في حال عدم التزامها بالاتفاق

واشنطن-سانا
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، باتخاذ بلاده إجراءات مناسبة ضد إيران في حال عدم التزامها بالاتفاق المبرم مع واشنطن.
ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفيين: “إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله”.
وفي منشور عبر منصة “تروث سوشال”، أشار ترامب إلى أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش واسعة للأسلحة بهدف ضمان الشفافية النووية على المدى الطويل، وفق تعبيره.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أكد في وقت سابق اليوم، أن تقدماً أحرز في المحادثات مع إيران في سويسرا، مشيراً إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مع احتمال بدء مناقشات بشأن آليات التفتيش خلال هذا الأسبوع.