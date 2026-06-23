ترامب يهدد باتخاذ إجراءات ضد إيران في حال عدم التزامها بالاتفاق

واشنطن-سانا‏

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، باتخاذ بلاده إجراءات مناسبة ضد إيران ‏في حال عدم التزامها بالاتفاق المبرم مع واشنطن.‏

ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفيين: “إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم ‏تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله”.‏

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشال”، أشار ترامب إلى أن إيران ستوافق على إجراء ‏عمليات تفتيش واسعة للأسلحة بهدف ضمان الشفافية النووية على المدى الطويل، وفق ‏تعبيره.‏

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أكد في وقت سابق اليوم، أن تقدماً أحرز في ‏المحادثات مع إيران في سويسرا، مشيراً إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة ‏الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مع احتمال بدء مناقشات بشأن آليات التفتيش خلال ‏هذا الأسبوع.‏