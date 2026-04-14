تقرير: الحصار الأمريكي على مضيق هرمز يفاقم المخاوف من اضطرابات اقتصادية عالمية

عواصم-سانا

يكرس القرار الأمريكي بفرض حصار بحري على مضيق هرمز واقعاً تصعيدياً جديداً عبر توظيف القوة البحرية للتحكم المباشر في شرايين الطاقة، وفرض معادلات جديدة في الصراع القائم.

الحصار البحري أداة ضغط مزدوجة

يفتح إعلان الحصار البحري على إيران، الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً من المواجهة مع إيران، فالمضيق الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية يتحول إلى أداة ضغط مزدوجة، قادرة على خنق موارد إيران من جهة، ورفع تكلفة الطاقة عالمياً من جهة أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات تضخمية واسعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على مضيق هرمز، بعد تعثر المحادثات التي عقدت في باكستان لإنهاء الحرب مع إيران.

الحصار يقتصر على الموانئ الإيرانية

وحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، يبدو أن حصار السفن العابرة للمضيق سيكون أكثر محدودية مما أعلنه ترامب في البداية، حيث أوضحت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لن تعيق حركة السفن المتجهة من وإلى موانئ غير إيرانية، وسيفرض الحصار فقط على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية.

الأزمة الاقتصادية العالمية تفوق التوقعات

يهدد الحصار البحري الأمريكي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي منذ اندلاع الحرب وبدء إيران تقييد الوصول إلى المضيق، الذي يعد أحد أهم نقاط الاختناق في العالم.

ويوضح نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم الرشيد، في مقابلة على قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن الحصار الكامل من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة الراهنة، لأن سحب المزيد من النفط من السوق سيرفع الأسعار إلى نحو 150 دولاراً للبرميل.

تعطيل الملاحة يضر بحلفاء أمريكا

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة ” Cedra Markets” جو يرق لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط بيد إيران، وأي تعطيل للملاحة فيه ينعكس سلباً على حلفاء الولايات المتحدة ودول المنطقة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

ويشير إلى أن الولايات المتحدة شهدت بالفعل مستويات تضخم مرتفعة تعد من الأعلى منذ جائحة كورونا، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، سواء عبر تسارع التضخم أو تباطؤ النمو.

وفيما يتعلق بالأسواق، يوضح يرق أن الأسواق لم تشهد تراجعات حادة رغم الأخبار السلبية، مدفوعة برهانات المستثمرين على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

ردود الفعل الحقيقية للأسواق

يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن تحركات أسعار النفط والأصول عالية المخاطر لا تعتمد على التهديدات بقدر ما ترتبط بحدوث نقص فعلي في المعروض، مؤكداً أن رد الفعل الحقيقي للأسواق يظهر فقط عند سحب كميات ملموسة من النفط من السوق.

ويؤكد الرفاعي أن التأثير الأكبر على الأسواق لن يكون مرتبطاً فقط بتصاعد التوتر، بل بمدى استمراره، موضحاً أن الصدمة الحقيقية ستحدث في حال تم حجب كميات كبيرة من النفط لفترة زمنية طويلة، ما يجعل عامل “المدة الزمنية” هو المحدد الرئيسي لحجم التداعيات الاقتصادية.