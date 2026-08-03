الجامعة العربية والعراق يبحثان الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار

القاهرة-سانا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين الأوضاع الإقليمية المتوترة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأفاد بيان نشرته الجامعة العربية على موقعها في منصة “فيسبوك” بأنّ الجانبين أكدا في اتصال هاتفي على أهمية التعامل مع الأحداث من خلال الطرق الدبلوماسية، وتنشيط العلاقات العربية – العربية لحماية المنطقة والحفاظ على مفهوم “الدولة الوطنية” كركيزة للاستقرار والأمن.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والاتصالات والاستفادة من كل القنوات، لضمان الحفاظ على الحقوق العربية، مع تنشيط وتطوير آليات جامعة الدول العربية لصالح العالم العربي الذي يتعرض لمحاولات ممنهجة للهيمنة والتطويع.

وتأتي هذه الاتصالات في سياق الجهود الإقليمية الهادفة إلى احتواء ‏التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد ‏ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم ‏عسكري كان مقرراً على إيران خلال الأسبوع الجاري.