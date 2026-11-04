‎”‎بروجكت سوريا 2026″ يُطلق برنامج تطوير الشباب لإتاحة فرص عمل واعدة‌‌‎

دمشق -سانا‌‌‎

لم يقتصر معرض “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري على ‌‏عرض المنتجات والحلول في قطاعات البناء والطاقة، بل خصص مساحة لدعم الكفاءات ‌‏الشابة وربطها بسوق العمل، من خلال برنامج تطوير الشباب الذي أتاح نحو 370 ‌‏فرصة عمل حتى الآن.‏

ربط الكفاءات الشابة بالشركات

مدير الشركة الدولية للمعارض‎ “IFP” ‎في سوريا أحمد كيلاني، أوضح لمراسلة سانا اليوم ‌‏الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب السوري من دخول سوق العمل، عبر ‌‏ربط المهندسين والخريجين والباحثين عن عمل بالشركات المحلية والدولية المشاركة في ‌‏المعرض، ولا سيما الأجنبية الراغبة في دخول السوق السورية‎.‎

وبيّن كيلاني أن البرنامج يتيح للمتقدمين التواصل المباشر مع الشركات والتعرف على ‌‏احتياجاتها والاستفادة من فرص التوظيف المتاحة، لافتاً إلى أنه يعمل على بناء قاعدة ‌‏بيانات للكفاءات الشابة ودراسة مؤهلاتها واختصاصاتها لمطابقتها مع متطلبات ‌‏الشركات، بما يسهل وصولها إلى فرص العمل، سواء داخل سوريا أو خارجها، وفقاً ‌‏لاحتياجات تلك الشركات‎.‎

فرص عمل تتناسب مع الاختصاصات

طالب هندسة العمارة في السنة الرابعة قسورة السنكري، أشار في تصريح مماثل، إلى ‌‏أهمية برنامج فرص العمل المرافق للمعرض، ولا سيما للطلاب والخريجين الباحثين عن ‌‏فرص تتناسب مع اختصاصاتهم، مبيناً أنه سجل فيه بعد اطلاعه على الإعلان الذي يتيح ‌‏ربط المتقدمين بالشركات المشاركة والباحثة عن كوادر‎.‎

ولفت السنكري إلى أن إجراءات التسجيل بسيطة، وتقتصر على تقديم البيانات الشخصية ‌‏والمعلومات الأساسية، لتتولى الجهة المنظمة دراسة الطلبات واختيار الشركات المناسبة ‌‏لكل متقدم، معرباً عن أمله في أن تسهم المبادرة في توفير فرص عمل للشباب داخل ‌‏سوريا وخارجها‎.‎

قاعدة بيانات للكفاءات والخبرات

من جهته، أوضح المهندس منار عرابي أنه توجه إلى المعرض بعد اطلاعه عبر ‌‏مجموعة نقابة المهندسين في حماة على برنامج تطوير الشباب، بهدف التعرف على آلياته ‌‏والفرص التي يوفرها، لافتاً إلى أن البرنامج يتيح التعرف على كفاءات الشباب وخبراتهم ‌‏وربطها باحتياجات سوق العمل‎.‎

وأكد عرابي أهمية المبادرة في إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الشابة داخل سوريا ‌‏وخارجها، وتسهيل التواصل بينها وبين الشركات والمؤسسات الباحثة عن الخبرات، بما ‌‏يعزز تبادل المعرفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم مشاركة الشباب في مرحلة ‌‏التعافي وإعادة الإعمار‎.‎

وتُختتم غداً الخميس فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026″، الذي انطلقت ‌‏في الثاني من تشرين الثاني الجاري، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت شعار ‌‏‌‏”سوريا أقوى”.‏