‎”‎بروجكت سوريا 2026″ يُطلق برنامج تطوير الشباب لإتاحة فرص عمل واعدة‌‌‎

دمشق -سانا
لم يقتصر معرض “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري على عرض المنتجات والحلول في قطاعات البناء والطاقة، بل خصص مساحة لدعم الكفاءات الشابة وربطها بسوق العمل، من خلال برنامج تطوير الشباب الذي أتاح نحو 370 فرصة عمل حتى الآن.
ربط الكفاءات الشابة بالشركات
مدير الشركة الدولية للمعارض “IFP” في سوريا أحمد كيلاني، أوضح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب السوري من دخول سوق العمل، عبر ربط المهندسين والخريجين والباحثين عن عمل بالشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، ولا سيما الأجنبية الراغبة في دخول السوق السورية.
وبيّن كيلاني أن البرنامج يتيح للمتقدمين التواصل المباشر مع الشركات والتعرف على احتياجاتها والاستفادة من فرص التوظيف المتاحة، لافتاً إلى أنه يعمل على بناء قاعدة بيانات للكفاءات الشابة ودراسة مؤهلاتها واختصاصاتها لمطابقتها مع متطلبات الشركات، بما يسهل وصولها إلى فرص العمل، سواء داخل سوريا أو خارجها، وفقاً لاحتياجات تلك الشركات.
فرص عمل تتناسب مع الاختصاصات
طالب هندسة العمارة في السنة الرابعة قسورة السنكري، أشار في تصريح مماثل، إلى أهمية برنامج فرص العمل المرافق للمعرض، ولا سيما للطلاب والخريجين الباحثين عن فرص تتناسب مع اختصاصاتهم، مبيناً أنه سجل فيه بعد اطلاعه على الإعلان الذي يتيح ربط المتقدمين بالشركات المشاركة والباحثة عن كوادر.
ولفت السنكري إلى أن إجراءات التسجيل بسيطة، وتقتصر على تقديم البيانات الشخصية والمعلومات الأساسية، لتتولى الجهة المنظمة دراسة الطلبات واختيار الشركات المناسبة لكل متقدم، معرباً عن أمله في أن تسهم المبادرة في توفير فرص عمل للشباب داخل سوريا وخارجها.
قاعدة بيانات للكفاءات والخبرات
من جهته، أوضح المهندس منار عرابي أنه توجه إلى المعرض بعد اطلاعه عبر مجموعة نقابة المهندسين في حماة على برنامج تطوير الشباب، بهدف التعرف على آلياته والفرص التي يوفرها، لافتاً إلى أن البرنامج يتيح التعرف على كفاءات الشباب وخبراتهم وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأكد عرابي أهمية المبادرة في إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الشابة داخل سوريا وخارجها، وتسهيل التواصل بينها وبين الشركات والمؤسسات الباحثة عن الخبرات، بما يعزز تبادل المعرفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم مشاركة الشباب في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وتُختتم غداً الخميس فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026″، الذي انطلقت في الثاني من تشرين الثاني الجاري، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت شعار ”سوريا أقوى”.