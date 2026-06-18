الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينة نابلس، وبلدتي عزون جيوش في قلقيلية، واعتقلت 9 فلسطينيين.

كما اعتدى مستوطنون على عائلة في بلدة الطيبة شرق رام الله وقطعوا خطوط المياه والكهرباء.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا، فيما اعتقل خمسة آخرون أمس الأربعاء، خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال، تزامناً مع اعتداءات شنها مستوطنون في الضفة الغربية.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر في وقت سابق اليوم، من تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد ‏الفلسطينيين، مشيراً ‏إلى أنه قد يتم إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية، بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.‏