أردوغان: أنقرة تواصل جهودها لإنهاء الحرب وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى “إمكانية إنهاء الحرب في حال مُنحت فرصة للدبلوماسية”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله في خطاب اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ “حزب العدالة والتنمية” في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: إن “تركيا ليست دولة لا تبالي بالأزمات المحيطة بها، وليست دولة تدير ظهرها لأصدقائها وإخوانها وقت الأزمات”.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة “إيقاف الحرب الدائرة قبل أن تتوسع وتلقي منطقة الشرق الأوسط بأكملها في النيران”، منوهاً بأنه “على الرغم من وجود إمكانية وفرص لحل المشاكل عبر الحوار، إلا أن المنطقة عادت لتغرق في دوامة من الدماء والرصاص”.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يومها الثاني عشر، بينما تواصل طهران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية كبيرة.