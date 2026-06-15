قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيّرة أوكرانية جنوب موسكو

موسكو-سانا
قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف منطقة سكنية في مدينة تولا، جنوب العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم منطقة تولا دميتري ميلييف قوله عبر حسابه على «تليغرام» اليوم الإثنين: إن الهجوم أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها في موقع الاستهداف.
وتقع مدينة تولا على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، وتضم منشآت صناعية ومناطق سكنية تتعرض بين الحين والآخر لمحاولات استهداف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.
ويعكس هذا الهجوم استمرار حرب الاستنزاف بين الجانبين، واتساع نطاق العمليات ليطال البنى الصناعية والاقتصادية بعيداً عن خطوط التماس المباشرة، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية، واستمرار سقوط ضحايا مدنيين على جانبي الحدود.