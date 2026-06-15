قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيّرة أوكرانية جنوب موسكو

روسيا قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيّرة أوكرانية جنوب موسكو

موسكو-سانا‏

قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف ‏منطقة سكنية في مدينة تولا، جنوب العاصمة الروسية موسكو‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم منطقة تولا دميتري ميلييف قوله عبر حسابه على  «تليغرام» ‏اليوم الإثنين: إن الهجوم أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة ‏آخرين، بينهم طفل، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها في موقع الاستهداف‎.‎

وتقع مدينة تولا على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، وتضم منشآت صناعية ومناطق ‏سكنية تتعرض بين الحين والآخر لمحاولات استهداف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام ‏الطائرات المسيّرة والصواريخ‎.‎

ويعكس هذا الهجوم استمرار حرب الاستنزاف بين الجانبين، واتساع نطاق العمليات ليطال البنى ‏الصناعية والاقتصادية بعيداً عن خطوط التماس المباشرة، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب ‏التوصل إلى تسوية، واستمرار سقوط ضحايا مدنيين على جانبي الحدود‎.‎

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