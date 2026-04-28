مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد الأمريكي الإيراني، وتداعيات الحرب الأمنية والاقتصادية.

وأفادت مصادر خليجية لصحيفة الشرق الأوسط بأن قادة دول مجلس التعاون سيناقشون سبل التعامل مع الاعتداءات الإيرانية والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان.