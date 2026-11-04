الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح فرص مهنية جديدة للشباب في درعا

درعا-سانا
يشهد العالم تحولاً متسارعاً بفعل التطور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات، حيث باتت تسهم في إعادة تشكيل طبيعة الأعمال وأساليب الإنتاج وإنجاز المهام وتؤثر في متطلبات الوظائف والمهارات المهنية، بالتوازي مع ظهور اختصاصات ومجالات عمل جديدة تتيح فرصاً متنامية أمام الشباب وتفرض عليهم مواكبة التحولات الرقمية واكتساب خبرات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
وفي ظل هذه التحولات لم يعد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي مقتصراً على المتخصصين في التكنولوجيا والبرمجة بل أصبح توظيفها في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية وابتكار الحلول مهارة تزداد أهميتها في مختلف المهن ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي بإمكاناتها وآليات استخدامها والتحقق من دقة مخرجاتها إلى جانب تنمية المهارات البشرية والإبداعية التي تضمن الاستفادة منها بوصفها أدوات مساندة للعمل وليست بديلاً عن الخبرة والتفكير الإنساني.
التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي
في هذا السياق تبرز أهمية تعريف الشباب بكيفية التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة وهو ما تناولته ندوة أقيمت في المركز الثقافي بدرعا بعنوان (كيف تسبق الذكاء الاصطناعي وتصنع مسارك؟) نظمتها مبادرتا شرف AI وStartup Syria بمشاركة مهتمين بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لتطوير الأعمال وتسريع إنجازها
أوضح المدير التنفيذي والمؤسس لمبادرة شرف AI محمد شرف أن أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على معرفة أدواته واستخدامها بل تمتد إلى فهم آلية توظيفها لخدمة الأعمال والتحقق من دقة مخرجاتها وموثوقيتها، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لا تهدف إلى إلغاء دور الإنسان، بل تمثل أدوات مساعدة ومسرعة للأعمال.
ولفت شرف إلى أن التحولات التكنولوجية عبر التاريخ أسهمت في تغيير طبيعة المهن وأساليب العمل وظهور اختصاصات جديدة، كما حدث مع الانتقال من الآلة الكاتبة إلى الحاسوب الشخصي، مؤكداً ضرورة التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة مع النماذج الذكية.
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً مهنية جديدة للشباب
من جهته أشار طالب هندسة البرمجيات محمد صياصنة إلى أن التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامها أتاح له الاطلاع على فرص مهنية جديدة، مبيناً أن هذه التقنيات تمثل فرصة أمام الشباب لاكتساب مهارات إضافية ومواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.
وتتطلب الاستفادة من التحول الرقمي تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات التقنية والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، بما يساعد الشباب على توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالهم دون التخلي عن دور المعرفة والخبرة والتفكير البشري.
ستارت أب سوريا تدعم الابتكار وتعزز ثقافة ريادة الأعمال
وتعمل مبادرة (Startup Syria) التي تأسست عام 2013 على تعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج الإرشاد والتدريب وربط رواد الأعمال بالخبراء والمستثمرين وشبكات الدعم، بما يسهم في تمكين الشباب وتطوير بيئة الأعمال المحلية.
ويشهد العالم تحولاً متسارعاً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي دوراً متنامياً في تطوير أساليب العمل والإنتاج والتعليم، وتفرض في الوقت نفسه متطلبات جديدة على المهارات البشرية.