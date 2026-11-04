الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح فرص مهنية جديدة للشباب في درعا

درعا-سانا ‏

يشهد العالم تحولاً متسارعاً بفعل التطور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق ‏استخدامها في مختلف القطاعات، حيث باتت تسهم في إعادة تشكيل طبيعة الأعمال وأساليب ‏الإنتاج وإنجاز المهام وتؤثر في متطلبات الوظائف والمهارات المهنية، بالتوازي مع ظهور ‏اختصاصات ومجالات عمل جديدة تتيح فرصاً متنامية أمام الشباب وتفرض عليهم مواكبة ‏التحولات الرقمية واكتساب خبرات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتجددة.‏

وفي ظل هذه التحولات لم يعد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي مقتصراً على ‏المتخصصين في التكنولوجيا والبرمجة بل أصبح توظيفها في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية ‏وابتكار الحلول مهارة تزداد أهميتها في مختلف المهن ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي ‏بإمكاناتها وآليات استخدامها والتحقق من دقة مخرجاتها إلى جانب تنمية المهارات البشرية ‏والإبداعية التي تضمن الاستفادة منها بوصفها أدوات مساندة للعمل وليست بديلاً عن الخبرة ‏والتفكير الإنساني.‏

‏التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي

في هذا السياق تبرز أهمية تعريف الشباب بكيفية التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ‏وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة وهو ما تناولته ندوة أقيمت في المركز الثقافي بدرعا ‏بعنوان (كيف تسبق الذكاء الاصطناعي وتصنع مسارك؟) نظمتها مبادرتا شرف ‏AI‏ و‏Startup Syria‏ بمشاركة مهتمين بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.‏

‏الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لتطوير الأعمال وتسريع إنجازها

أوضح المدير التنفيذي والمؤسس لمبادرة شرف ‏AI‏ محمد شرف أن أهمية التعامل مع الذكاء ‏الاصطناعي لا تقتصر على معرفة أدواته واستخدامها بل تمتد إلى فهم آلية توظيفها لخدمة ‏الأعمال والتحقق من دقة مخرجاتها وموثوقيتها، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لا تهدف إلى إلغاء ‏دور الإنسان، بل تمثل أدوات مساعدة ومسرعة للأعمال.‏

ولفت شرف إلى أن التحولات التكنولوجية عبر التاريخ أسهمت في تغيير طبيعة المهن وأساليب ‏العمل وظهور اختصاصات جديدة، كما حدث مع الانتقال من الآلة الكاتبة إلى الحاسوب ‏الشخصي، مؤكداً ضرورة التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ولا سيما فيما ‏يتعلق بحماية البيانات والخصوصية وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة مع ‏النماذج الذكية.‏

‏ تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً مهنية جديدة للشباب

من جهته أشار طالب هندسة البرمجيات محمد صياصنة إلى أن التعرف على تطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي ومجالات استخدامها أتاح له الاطلاع على فرص مهنية جديدة، مبيناً أن هذه ‏التقنيات تمثل فرصة أمام الشباب لاكتساب مهارات إضافية ومواكبة التطورات المتسارعة في ‏سوق العمل.‏

وتتطلب الاستفادة من التحول الرقمي تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات التقنية ‏والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، بما يساعد الشباب على توظيف الذكاء الاصطناعي في ‏أعمالهم دون التخلي عن دور المعرفة والخبرة والتفكير البشري.‏

ستارت أب سوريا تدعم الابتكار وتعزز ثقافة ريادة الأعمال

وتعمل مبادرة (‏Startup Syria‏) التي تأسست عام 2013 على تعزيز الابتكار وثقافة ريادة ‏الأعمال من خلال برامج الإرشاد والتدريب وربط رواد الأعمال بالخبراء والمستثمرين وشبكات ‏الدعم، بما يسهم في تمكين الشباب وتطوير بيئة الأعمال المحلية.‏

ويشهد العالم تحولاً متسارعاً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي دوراً ‏متنامياً في تطوير أساليب العمل والإنتاج والتعليم، وتفرض في الوقت نفسه متطلبات جديدة ‏على المهارات البشرية.‏