8 قتلى و19 جريحاً في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة بلبنان

بيروت-سانا

قتل ثمانية أشخاص، وأصيب 19 آخرون، اليوم الأحد، جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق عدة في لبنان، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالمباني السكنية والتجارية والبنى المدنية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية، جراء غارة استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت بدمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الموقع المستهدف.

وفي النبطية، قتل ثلاثة شبان إثر غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل رئيس بلدية الدوير السابق، ما أدى إلى تدميره، فيما استهدفت غارات أخرى بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وكفرجوز، متسببة بتدمير مبانٍ سكنية وتجارية.

وطالت الغارات حي الميدان في مدينة النبطية وبلدات شوكين وميفدون والشرقية، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي البلدة على دفعتين، ما أدى إلى تدمير حي كامل على طريق الشرقية-الكوثرية، كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على محيط الميتم في بلدة شوكين.

وفي بلدة أنصار، انتشلت فرق الإسعاف جثمان عاملة أجنبية من تحت أنقاض منزل في حي الزياتة كان قد استُهدف بغارة أمس، فيما أدت غارة جوية على مزرعة بين بلدتي سيناي والخرطوم فجراً إلى نفوق نحو 30 رأساً من الأغنام.

كما استهدفت الغارات ليلاً مناطق بئر كلاب في عرمتى ومرتفعات عقماتا والجبل العريض في أطراف الريحان، قبل أن تمتد فجراً إلى النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر وكفررمان.

وفي قضاء صور، قتل شخص، وأصيب أربعة آخرون جراء غارة استهدفت حياً سكنياً في حوش صور، بالتزامن مع غارات على بلدتي البازورية والمنطقة الواقعة بين مجدل زون وزبقين.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على الطريق العام بين السماعية والشعيتية في قضاء صور، كما طالت الغارات بلدة برج الشمالي، في حين تعرضت بلدة مجدل زون لقصف بالفوسفور.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة حداثا، تزامناً مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة بعلبك والقرى المجاورة.

وكان شخصان قتلا، في وقت سابق اليوم، جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان.