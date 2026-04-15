البديوي: أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

الرياض-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.

وذكر موقع المجلس الرسمي أن تصريحات البديوي جاءت خلال كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث نوه بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لدول المجلس إزاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار جسيمة.

وأشار البديوي إلى أن الاعتداءات الإيرانية أوقعت تداعيات إنسانية خطيرة، إذ حُرم العديد من الأطفال والطلاب في دول الخليج من التعليم الأساسي، كما توقفت مشاريع حيوية أثرت على الفئات الأكثر ضعفاً، محذراً من أن استمرار الانتهاكات دون ردع حازم قد ينتج عنه آثار تمتد لعقود.

وشدد البديوي على أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً مفتوحاً وآمناً، رافضاً أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، مؤكداً أن إغلاق المضيق أثر سلباً على الزراعة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل التجارة، حيث تأثر نحو 30% من إنتاج الأسمدة عالمياً، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد البديوي أن الشراكة الخليجية الأوروبية تمثل “ضرورة استراتيجية” بعد مسيرة تجاوزت 38 عاماً، مشيراً إلى تطلع المجلس لعقد القمة الخليجية – الأوروبية الثانية للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين النظيف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما كشف عن مشاركة مقترح مع البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لإنشاء آلية تعاون برلماني بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البديوي، بحث أمس الأول الإثنين خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر لاندو، مستجدات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.