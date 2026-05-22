أتال يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق غابريال أتال اليوم الجمعة، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، لينضم بذلك إلى رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في السباق الانتخابي، لخلافة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.



ونقلت وكالة فرانس برس عن أتال قوله خلال جولة له في جنوب فرنسا: “لم أعد أحتمل هذا النوع من السياسة في فرنسا التي باتت تقتصر على إدارة التدهور لا أكثر.. ولذلك قررت الترشح للرئاسة”.



وكان أتال دخل التاريخ السياسي الفرنسي عام 2024 كأصغر رئيس للوزراء في تاريخ البلاد وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة ستجري في ربيع عام 2027 لاختيار خلف للرئيس ماكرون الذي لا يحق له بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة.