تعاون أمني لبناني سعودي يسهم بإحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين حبة مخدرة

بيروت/ الرياض-سانا

تمكنت قوى الأمن اللبنانية من ضبط شبكة إجرامية لتجارة المخدرات وإحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين حبة مخدرة، في عملية نوعية استندت على التعاون الأمني بين السعودية ولبنان.

وذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة، أن دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي اللبناني، بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، نفذت عملية مداهمة لمستودع أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل رولات إسفلت ومموّهة بطريقة احترافية.



وأشار البيان إلى أن كمية الحبوب المضبوطة بلغت 708 كلغ، أي ما يقارب 3,900,000 حبة كبتاغون، لافتاً إلى توقيف ثلاثة أشخاص.



من جانبه، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب، في تصريح أوردته وكالة “واس”: إنه بناءً على المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، فقد أسهمت معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية للبنان، في إحباط السُلطات اللبنانية محاولة تهريب نحو 4 ملايين قرص مخدر.



ونوّه المتحدث الأمني السعودي بالتعاون القائم مع لبنان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.



يذكر أنه في الـ 25 من حزيران من العام الماضي نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية نوعية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في تجارة وترويج المواد المخدرة، وعن ضبط أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة داخل معدات صناعية تمهيداً لتهريبها عبر الحدود.

