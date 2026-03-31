قوات دفاع البحرين تعلن تدمير طائرتين مسيّرتين

المنامة-سانا

أعلنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت “وكالة أنباء البحرين” عن مركز الاتصال الوطني قوله: “إنه وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، بلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 182 صاروخاً و400 طائرة مسيّرة”.

وأضاف: “إن منظومات الدفاع الجوي تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة المملكة”، مشدداً على “أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية”.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.