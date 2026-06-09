بانكمان فريد قطب العملات المشفرة المسجون يتقدم بطلب عفو لترامب

واشنطن-سانا‏

تقدم سام بانكمان فريد، مؤسس شركة “إف تي إكس” للعملات المشفرة، ‏والذي يمضي عقوبة بالسجن مدّتها 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر، بطلب ‏عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس أن الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام ‏لطلبات العفو التابع لوزارة العدل الأمريكية يدرج طلباً قدّمه بانكمان فريد ‏للحصول على عفو، ويشير إلى أن حالة الطلب “قيد المراجعة‎”.‎

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في كانون الثاني: إنه لا ‏ينوي منح عفو لبانكمان فريد البالغ 34 عاماً‎.‎

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أصدر ترامب عفواً عن ‏العشرات من مرتكبي الجرائم المالية كان آخرهم عضو جمهوري سابق في ‏الكونغرس من ولاية إنديانا دين بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية‎.‎

وغزا بانكمان فريد الذي تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عالم ‏العملات المشفرة بسرعة مذهلة، حيث حوّل شركته الناشئة “إف تي إكس” ‏التي أسسها عام 2019 إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم، لينضم قبل سن ‏الثلاثين إلى نادي أصحاب المليارات‎.‎

لكن في تشرين الثاني 2022، انهارت إمبراطوريته بعد عجز شركته عن ‏الاستجابة لطلبات السحب الكثيفة من عملاء أصابهم الذعر بعدما علموا أن ‏أموالهم مستثمرة في عمليات محفوفة بالمخاطر في شركة “ألاميدا ‏ريسيرتش” التابعة لبانكمان فريد أيضا‎.

وأدين بانكمان من قبل هيئة محلفين فدرالية في نيويورك في تشرين الثاني ‌‏2023 بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والاختلاس والتآمر الجنائي، لكن بانكمان ‏استأنف الحكم‎.‎