بانكمان فريد قطب العملات المشفرة المسجون يتقدم بطلب عفو لترامب

واشنطن-سانا
تقدم سام بانكمان فريد، مؤسس شركة “إف تي إكس” للعملات المشفرة، والذي يمضي عقوبة بالسجن مدّتها 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر، بطلب عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام لطلبات العفو التابع لوزارة العدل الأمريكية يدرج طلباً قدّمه بانكمان فريد للحصول على عفو، ويشير إلى أن حالة الطلب “قيد المراجعة”.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في كانون الثاني: إنه لا ينوي منح عفو لبانكمان فريد البالغ 34 عاماً.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أصدر ترامب عفواً عن العشرات من مرتكبي الجرائم المالية كان آخرهم عضو جمهوري سابق في الكونغرس من ولاية إنديانا دين بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية.
وغزا بانكمان فريد الذي تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عالم العملات المشفرة بسرعة مذهلة، حيث حوّل شركته الناشئة “إف تي إكس” التي أسسها عام 2019 إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم، لينضم قبل سن الثلاثين إلى نادي أصحاب المليارات.
لكن في تشرين الثاني 2022، انهارت إمبراطوريته بعد عجز شركته عن الاستجابة لطلبات السحب الكثيفة من عملاء أصابهم الذعر بعدما علموا أن أموالهم مستثمرة في عمليات محفوفة بالمخاطر في شركة “ألاميدا ريسيرتش” التابعة لبانكمان فريد أيضا.
وأدين بانكمان من قبل هيئة محلفين فدرالية في نيويورك في تشرين الثاني 2023 بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والاختلاس والتآمر الجنائي، لكن بانكمان استأنف الحكم.