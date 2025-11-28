مصر والأردن تدعوان إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

برشلونة-سانا

جدد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي الدعوة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في غزة، وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان نقله موقع “بوابة الأهرام” إلى أن الوزيرين شددا على مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة.

وأكد خلاف أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب دعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لحشد الدعم الدولي وتوفير المناخ الملائم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفع نحو مسار سياسي جاد على أساس حل الدولتين.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في وقت سابق الشهر الجاري، مشروع القرار الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رحبت دولة فلسطين بالقرار مؤكدة ضرورة العمل فوراً على تطبيقه على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين.