تحذير أممي من زيادة الهجمات على الجسور والطرق جنوب السودان

نيويورك-سانا
حذرت الأمم المتحدة من أنّ تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية في جنوب السودان يعرض المدنيين لمزيد من المخاطر، ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق قوله أمس الثلاثاء: “إنّ هشاشة هذه الشرايين الحيوية برزت خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويُعد هذا الطريق حيوياً لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية إلى دارفور.
وأضاف: إنه في ولاية جنوب كردفان، أفادت التقارير بتدمير جسرين رئيسيين على الطريق بين مدينتي كادوقلي ودلينج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تعطيل حركة المدنيين وعمليات الإغاثة مع بداية موسم الأمطار، ويحذر شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني من عدم وجود طرق بديلة قابلة للاستخدام بمجرد اشتداد الأمطار الموسمية.
ولفت حق إلى أنه بالرغم من استئناف حركة المساعدات الإنسانية على طول طريق الجنينة -زالينجي، الذي يربط غرب ووسط دارفور، بعد توقف وجيز بسبب انعدام الأمن وتصاعد التوترات، إلا أنّ الوصول لا يزال هشاً.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن هذا الطريق يُعد مساراً حيوياً لنقل المساعدات الإنسانية من تشاد إلى دارفور وكردفان.
وجدّد حق دعوة جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن، ودون عوائق ومستدام.
وكانت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان موتينتا تشيموكا أكّدت نهاية الشهر الماضي أنّ أكثر من 7.2 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة ماسة وعاجلة لمساعدات غذائية، في ظل تداعيات إنسانية وأمنية معقدة.