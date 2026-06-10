تحذير أممي من زيادة الهجمات على الجسور والطرق جنوب السودان

نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة من أنّ تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى ‏التحتية المدنية الحيوية في جنوب السودان يعرض المدنيين لمزيد من المخاطر، ويعرقل ‏وصول المساعدات الإنسانية إليهم.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق قوله ‏أمس الثلاثاء: “إنّ هشاشة هذه الشرايين الحيوية برزت خلال الليل في ولاية غرب ‏دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة ‏الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويُعد هذا الطريق حيوياً لحركة النقل ‏التجاري والإمدادات الإنسانية إلى دارفور.‏

وأضاف: إنه في ولاية جنوب كردفان، أفادت التقارير بتدمير جسرين رئيسيين على الطريق ‏بين مدينتي كادوقلي ودلينج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تعطيل حركة ‏المدنيين وعمليات الإغاثة مع بداية موسم الأمطار، ويحذر شركاء الأمم المتحدة في ‏المجال الإنساني من عدم وجود طرق بديلة قابلة للاستخدام بمجرد اشتداد الأمطار ‏الموسمية.‏

ولفت حق إلى أنه بالرغم من استئناف حركة المساعدات الإنسانية على طول طريق ‏الجنينة -زالينجي، الذي يربط غرب ووسط دارفور، بعد توقف وجيز بسبب انعدام الأمن ‏وتصاعد التوترات، إلا أنّ الوصول لا يزال هشاً. ‏

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن هذا الطريق يُعد ‏مساراً حيوياً لنقل المساعدات الإنسانية من تشاد إلى دارفور وكردفان.‏

وجدّد حق دعوة جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير وصول ‏المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن، ودون عوائق ومستدام.‏

وكانت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان موتينتا ‏تشيموكا أكّدت نهاية الشهر الماضي أنّ أكثر من 7.2 ملايين شخص في جنوب ‏السودان بحاجة ماسة وعاجلة لمساعدات غذائية، في ظل تداعيات إنسانية وأمنية معقدة‌‏.‏