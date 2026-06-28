دائرة شؤون اللاجئين تؤكد مواصلة الجهود للحفاظ على خدمات الأونروا

القدس المحتلة-سانا

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، مواصلة الجهود لدعم الفلسطينيين الذين أجبرتهم إسرائيل على النزوح، والحفاظ على خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وشدد أبو هولي، وفق ما نقلت وكالة “وفا” الفلسطينية، على أن الأونروا تتحمل مسؤوليتها المباشرة في تقديم الخدمات للاجئين، كما أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً بملف اللاجئين، وتواصل متابعة أوضاعهم.



وأكد رفض أي محاولات تستهدف تقليص خدمات مستشفى وكالة “الأونروا” في مدينة قلقيلية أو إنهاء دوره، مشيراً إلى مواصلة العمل لضمان استمراره في تقديم خدماته، باعتباره جزءاً من التفويض الأممي لـ”الأونروا” وشاهداً على قضية اللاجئين.

وأشار إلى أن المستشفى يتصدر أولويات دائرة شؤون اللاجئين، ويطرح بشكل دائم في الاجتماعات مع إدارة الوكالة والدول المانحة، في ظل المخاطر التي تهدد استمرار خدماته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من القيود والإجراءات التي تستهدف عمل الأونروا، وتقوض قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية داخل الأراضي المحتلة، ما يزيد من الضغوط على الوكالة، ويهدد بمزيد من التراجع في برامجها الحيوية المعتمدة عليها ملايين الأسر الفلسطينية.