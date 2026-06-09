بريطانيا تفرض عقوبات على شبكات متهمة بتمويل وتسهيل عنف المستوطنين في الضفة الغربية

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات أسهمت في تمويل وتسهيل أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن الحكومة البريطانية، قولها في بيان: إن العقوبات جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، وتهدف إلى تعطيل مصادر التمويل التي “سمحت لمجموعات من المستوطنين بالتصرف دون مساءلة” في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، مشيراً إلى أن الضفة الغربية تشهد مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين، بما في ذلك هجمات تستهدف تدمير منازل الفلسطينيين، ومصادر رزقهم بشكل متعمد.

وجددت لندن دعوتها إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني، واتخاذ إجراءات حازمة لكبح عنف المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنه، كما حذرت من إمكانية اتخاذ خطوات إضافية إذا لم يطرأ تحسن على الأوضاع.

يشار إلى أنه في الـ 22 من أيار الماضي، دعت سبع دول غربية هي فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات، والحد من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت الدول السبع في بيان مشترك: إن الوضع في الضفة الغربية شهد تدهوراً خطيراً خلال الأشهر الماضية.