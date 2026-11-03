الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة في مناطق الساحل والشمال ‏الغربي والجزيرة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /1‌‎-‌‏3/ ‏درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون ‏بين الصحو والغائم بشكلٍ عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل ‏بدءاً من المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في ‏المنطقة الساحلية، ويمتد الهطل إلى أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية ‏والجزيرة، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً. ‏

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ‏ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية والبادية ‏خلال ساعات الليل والصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، ‏وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات ‏نشطة تصل سرعتها أحيانا 45 كم/سا في المنطقة الجنوبية، ويكون البحر ‏خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج ليلاً‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: