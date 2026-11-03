الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة في مناطق الساحل والشمال ‏الغربي والجزيرة

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /1-3/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون بين الصحو والغائم بشكلٍ عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل بدءاً من المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية، ويمتد الهطل إلى أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تصل سرعتها أحيانا 45 كم/سا في المنطقة الجنوبية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج ليلاً.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|25 / 12
|ريف دمشق-القلمون
|22 / 7
|القنيطرة
|22 / 11
|درعا
|26 / 14
|السويداء
|26 / 14
|حمص
|24 / 13
|حماة
|26 / 14
|اللاذقية
|27 / 20
|طرطوس
|27 / 18
|حلب
|24 / 15
|إدلب
|24 / 14
|دير الزور
|25 / 15
|الرقة
|25 / 14
|الحسكة
|23 / 14