علماء يطورون مادة جديدة تساعد على تحسين إضاءة النباتات في ‏البيوت الزجاجية

موسكو-سانا‏

طور علماء روس من جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة زجاجية جديدة تحول ‏الأشعة فوق البنفسجية إلى ضوء أحمر برتقالي مفيد لنمو النباتات، في ابتكار ‏يفتح المجال لتصنيع مصابيح أكثر كفاءة وأقل تكلفة للاستخدام في البيوت ‏الزجاجية والمزارع الحديثة‎.‎

وذكرت جامعة سيبيريا الفيدرالية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية ‏أمس الإثنين، أن المادة الجديدة تساعد على توفير إضاءة أكثر تجانساً ‏للنباتات، كما يمكن تصنيعها بطريقة أبسط من المواد المستخدمة حالياً، ما قد ‏يسهم في خفض تكاليف إنتاج المصابيح الزراعية‎.‎

وأوضحت الباحثة ليوبوف دينيسوفا، إحدى المشاركات في تطوير المادة، أن ‏الزجاج الجديد يتميز بقدرته على تحويل معظم الضوء الذي يمتصه إلى ‏ضوء أحمر يساعد النباتات على النمو، كما أنه يتمتع بقدرة على تحمل ‏الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة، وهي ظروف شائعة داخل البيوت ‏الزجاجية‎.‎

وأشارت الجامعة إلى أن استخدامات المادة الجديدة قد تمتد مستقبلاً إلى ‏مجالات أخرى، مثل صناعة أجهزة الليزر وبعض التطبيقات الطبية، إلى ‏جانب الإضاءة الزراعية، فيما يواصل الباحثون تطوير عينات منها تمهيداً ‏لاستخدامها في تصنيع المصابيح‎.‎

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تطوير وسائل إضاءة زراعية أكثر ‏توفيراً وكفاءة، بما يدعم الزراعة الحديثة، ويساعد على تحسين ظروف نمو ‏النباتات في البيئات المغلقة‎.‎

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود العلمية الرامية إلى تطوير تقنيات ‏حديثة تدعم الزراعة المستدامة، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما ‏يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي، ومواجهة التحديات المرتبطة بتوفير ‏الغذاء‎.‎