علماء يطورون مادة جديدة تساعد على تحسين إضاءة النباتات في ‏البيوت الزجاجية

موسكو-سانا
طور علماء روس من جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة زجاجية جديدة تحول الأشعة فوق البنفسجية إلى ضوء أحمر برتقالي مفيد لنمو النباتات، في ابتكار يفتح المجال لتصنيع مصابيح أكثر كفاءة وأقل تكلفة للاستخدام في البيوت الزجاجية والمزارع الحديثة.
وذكرت جامعة سيبيريا الفيدرالية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أمس الإثنين، أن المادة الجديدة تساعد على توفير إضاءة أكثر تجانساً للنباتات، كما يمكن تصنيعها بطريقة أبسط من المواد المستخدمة حالياً، ما قد يسهم في خفض تكاليف إنتاج المصابيح الزراعية.
وأوضحت الباحثة ليوبوف دينيسوفا، إحدى المشاركات في تطوير المادة، أن الزجاج الجديد يتميز بقدرته على تحويل معظم الضوء الذي يمتصه إلى ضوء أحمر يساعد النباتات على النمو، كما أنه يتمتع بقدرة على تحمل الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة، وهي ظروف شائعة داخل البيوت الزجاجية.
وأشارت الجامعة إلى أن استخدامات المادة الجديدة قد تمتد مستقبلاً إلى مجالات أخرى، مثل صناعة أجهزة الليزر وبعض التطبيقات الطبية، إلى جانب الإضاءة الزراعية، فيما يواصل الباحثون تطوير عينات منها تمهيداً لاستخدامها في تصنيع المصابيح.
ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تطوير وسائل إضاءة زراعية أكثر توفيراً وكفاءة، بما يدعم الزراعة الحديثة، ويساعد على تحسين ظروف نمو النباتات في البيئات المغلقة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود العلمية الرامية إلى تطوير تقنيات حديثة تدعم الزراعة المستدامة، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي، ومواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء.