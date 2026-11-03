السفارة الجزائرية بدمشق تنظم حفل استقبال بمناسبة ‏الذكرى الـ 72 لثورة التحرير

دمشق-سانا
نظمت السفارة الجزائرية بدمشق، مساء اليوم الإثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة التحرير الجزائرية عام 1954، وذلك بحضور رسمي ودبلوماسي في فندق داما روز بدمشق.
ثورة غيرت مجرى التاريخ
أشارت السفارة الجزائرية في كلمتها الرسمية خلال الحفل، إلى أن ثورة الأول من تشرين الثاني عام 1954 غيرت مجرى التاريخ وكانت مطلع فجر الاستقلال، وكسر أغلال الاستعمار، وبذل فيها الجزائريون الغالي والنفيس لتبديد ظلمة العدوان، لافتة إلى أنه ارتقى خلال الثورة مليون ونصف المليون جزائري بين عامي 1954 و1962.
وقالت في كلمتها: “نقف اليوم ليس لتخليد هذه الذكرى العظيمة وحسب بل لنتوجه بأسمى عبارات الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة وكل من رأى في ثورتنا حقاً فنصرها ولو بكلمة طيبة، كما لا يفوتنا استذكار مواقف الدولة السورية في مساندة الثورة الجزائرية، فعلاقتنا تتجاوز حدود اللغة الواحدة والدين الواحد، فنحن نشترك في قطعة مهمة من تاريخ الجزائر، وشخصية آثرت أن تكون بلاد الشام محطتها الأخيرة، إنه الأمير عبد القادر الجزائري”.
ولفتت إلى الجهود لتعزيز العلاقات السورية الجزائرية ودفعها قدماً نحو الأمام بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، ولا سيما بعد الزيارتين المتبادلتين لوزيري خارجية البلدين، والاتفاق على إعادة بعث التعاون الثنائي في صورته المثلى والتحضير لعقد اللجنة الثنائية العليا المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.
مليون ونصف المليون شهيد في ملحمة التحرير
وفي تصريح لـ سانا أكد السفير الجزائري بدمشق عبد القادر قاسمي الحسني، أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة للجزائر، وهذه الثورة هي التي مكنت بلاده من نيل استقلالها، مشيراً إلى صعوبتها، إذ فقدت الجزائر أكثر من مليون ونصف المليون شهيد في هذه الملحمة.
وأشار السفير قاسمي الحسني إلى أن سوريا قدمت الكثير للجزائر قبل استقلالها وبعده، وأن العلاقة بين البلدين تاريخية وأخوية، وتشهد تطوراً دائماً على جميع الصعد، مع تبادل الزيارات، منوهاً بالعمل على التحضير لمنتدى رجال الأعمال السوريين والجزائريين.
سوريا والجزائر.. الثورة من أجل الحرية
بدوره، بين مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد طه الأحمد في تصريح صحفي، أن الشعبين السوري والجزائري يتقاطعان في كثير من المنطلقات والمبادئ، وهي الثورة من أجل الحرية، وضد الطغيان، مقدماً أحر التبريكات للجزائر شعباً وحكومةً وقيادةً بهذه المناسبة.
وحول العلاقات السورية الجزائرية أوضح الأحمد، أنه سبق وأن زار وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الجزائر على رأس مجموعة من الوزراء، واجتمع بأكثر من جهة والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث قدم الجانب الجزائري كل وسائل المساعدة للشعب السوري في عملية إعادة الإعمار وبناء المؤسسات، مشيراً إلى العمل على تشكيل فريق تقني للتوجه إلى الجزائر وإبرام مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تعزز العلاقات وتزيد الحركة التجارية بين البلدين.
عمق العلاقات مع سوريا
من جهته، هنّأ سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي في دمشق وحيد مبارك سيار، الجزائر حكومةً وقيادةً وشعباً بهذه المناسبة، متمنياً لها دوام التوفيق والازدهار، مشيراً إلى أن علاقات سوريا على الصعيدين العربي والدولي جيدة جداً، وأن إقامة مثل هذه المناسبات في دمشق دليل على عمق العلاقات وتميزها.
وبيّن المواطن الجزائري منار الحسني أن هذه الذكرى تمثل مناسبة فخر واعتزاز له، لما تحمله من معاني التضحية التي جسدها الشعب الجزائري خلال معاناته، مشيراً إلى أنها تعني له كما تعني ذكرى تحرير سوريا، لما يجمع البلدين من تجربة تاريخية في نيل الحرية والاستقلال والسيادة والكرامة.
حضر الحفل خلال هذه المناسبة عدد من المسؤولين السوريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وفعاليات اقتصادية ودينية وإعلامية وثقافية وفنية.
وتحيي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأول من تشرين الثاني من كل عام ذكرى اندلاع ثورة التحرير عام 1954، التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ البلاد ونضال شعبها ضد الاستعمار الفرنسي، وصولاً إلى نيل استقلالها في الخامس من تموز عام 1962.