السفارة الجزائرية بدمشق تنظم حفل استقبال بمناسبة ‏الذكرى الـ 72 لثورة التحرير

دمشق-سانا‏

نظمت السفارة الجزائرية بدمشق، مساء اليوم الإثنين، ‏حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة التحرير ‌‏الجزائرية عام 1954، وذلك بحضور ‏رسمي ودبلوماسي في فندق داما روز بدمشق.‏

ثورة غيرت مجرى التاريخ

أشارت السفارة الجزائرية في كلمتها الرسمية خلال ‏الحفل، إلى أن ثورة الأول من تشرين الثاني عام 1954 ‏غيرت ‌‏مجرى التاريخ وكانت مطلع فجر الاستقلال، ‏وكسر أغلال الاستعمار، وبذل فيها الجزائريون الغالي ‏والنفيس لتبديد ‌‏ظلمة العدوان، لافتة إلى أنه ارتقى خلال الثورة مليون ‏ونصف المليون جزائري بين عامي 1954 و1962.‏

وقالت في كلمتها: “نقف اليوم ليس لتخليد هذه ‏الذكرى العظيمة وحسب بل لنتوجه بأسمى عبارات ‏الشكر لكل الدول ‌‏الشقيقة والصديقة وكل من رأى في ‏ثورتنا حقاً فنصرها ولو بكلمة طيبة، كما لا يفوتنا ‏استذكار مواقف الدولة السورية ‌‏في مساندة الثورة ‏الجزائرية، فعلاقتنا تتجاوز حدود اللغة الواحدة والدين ‏الواحد، فنحن نشترك في قطعة مهمة من تاريخ ‌‌‏الجزائر، وشخصية آثرت أن تكون بلاد الشام محطتها ‏الأخيرة، إنه الأمير عبد القادر الجزائري”.‏

ولفتت إلى الجهود لتعزيز العلاقات السورية ‏الجزائرية ودفعها قدماً نحو الأمام بما يخدم مصالح ‏البلدين وتطلعات ‌‏الشعبين الشقيقين، ولا سيما بعد ‏الزيارتين المتبادلتين لوزيري خارجية البلدين، والاتفاق ‏على إعادة بعث التعاون الثنائي ‌‏في صورته المثلى ‏والتحضير لعقد اللجنة الثنائية العليا المشتركة لما فيه ‏مصلحة البلدين.‏

مليون ونصف المليون شهيد في ملحمة التحرير

وفي تصريح لـ سانا أكد السفير الجزائري بدمشق عبد ‏القادر قاسمي الحسني، أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة ‏للجزائر، ‌‏وهذه الثورة هي التي مكنت بلاده من نيل ‏استقلالها، مشيراً إلى صعوبتها، إذ فقدت الجزائر أكثر من مليون ونصف ‌‏المليون شهيد في هذه ‏الملحمة.‏

وأشار السفير قاسمي الحسني إلى أن سوريا قدمت الكثير ‏للجزائر قبل استقلالها وبعده، وأن العلاقة بين البلدين ‏تاريخية ‌‏وأخوية، وتشهد تطوراً دائماً على جميع ‏الصعد، مع تبادل الزيارات، منوهاً بالعمل على ‏التحضير لمنتدى رجال ‌‏الأعمال السوريين ‏والجزائريين.‏

سوريا والجزائر.. الثورة من أجل الحرية

بدوره، بين مستشار الشؤون العربية في وزارة ‏الخارجية والمغتربين السورية محمد طه الأحمد في تصريح ‏صحفي، أن ‌‏الشعبين السوري والجزائري يتقاطعان في ‏كثير من المنطلقات والمبادئ، وهي الثورة من أجل ‏الحرية، وضد الطغيان، ‌‏مقدماً أحر التبريكات للجزائر ‏شعباً وحكومةً وقيادةً بهذه المناسبة.‏

وحول العلاقات السورية الجزائرية أوضح الأحمد، أنه ‏سبق وأن زار وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن ‏الشيباني ‌‏الجزائر على رأس مجموعة من الوزراء، ‏واجتمع بأكثر من جهة والتقى الرئيس الجزائري عبد ‏المجيد تبون، حيث قدم ‌‏الجانب الجزائري كل وسائل ‏المساعدة للشعب السوري في عملية إعادة الإعمار ‏وبناء المؤسسات، مشيراً إلى العمل ‌‏على تشكيل فريق ‏تقني للتوجه إلى الجزائر وإبرام مجموعة من ‏الاتفاقيات والتفاهمات التي تعزز العلاقات وتزيد ‌‌‏الحركة التجارية بين البلدين.‏

عمق العلاقات مع سوريا ‏

من جهته، هنّأ سفير مملكة البحرين عميد السلك ‏الدبلوماسي في دمشق وحيد مبارك سيار، الجزائر ‏حكومةً وقيادةً وشعباً ‌‏بهذه المناسبة، متمنياً لها دوام ‏التوفيق والازدهار، مشيراً إلى أن علاقات سوريا على ‏الصعيدين العربي والدولي جيدة ‌‏جداً، وأن إقامة مثل ‏هذه المناسبات في دمشق دليل على عمق العلاقات ‏وتميزها.‏

وبيّن المواطن الجزائري منار الحسني أن هذه الذكرى ‏تمثل مناسبة فخر واعتزاز له، لما تحمله من معاني ‏التضحية ‌‏التي جسدها الشعب الجزائري خلال معاناته، ‏مشيراً إلى أنها تعني له كما تعني ذكرى تحرير ‏سوريا، لما يجمع البلدين ‌‏من تجربة تاريخية في نيل ‏الحرية والاستقلال والسيادة والكرامة.‏

حضر الحفل خلال هذه المناسبة عدد من المسؤولين السوريين والسفراء ‌‏ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ‌‏سوريا، ‏وفعاليات اقتصادية ودينية ‏وإعلامية وثقافية وفنية.‏

وتحيي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ‏الأول من تشرين الثاني من كل عام ذكرى اندلاع ثورة ‏التحرير ‌‏عام 1954، التي شكلت محطة مفصلية في ‏تاريخ البلاد ونضال شعبها ضد الاستعمار الفرنسي، ‏وصولاً إلى نيل ‌‏استقلالها في الخامس من تموز عام ‌‏1962.‏