وزير الدفاع الإيطالي: الوضع في لبنان قاتم ويتدهور مع تصاعد العمليات الإسرائيلية

روما-سانا

حذر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان، مؤكداً أن التطورات الأخيرة باتت تشكل مصدر قلق يومي، رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وقال كروزيتو، خلال إحاطة أمام اللجان المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي وفق ما نقلت وكالة آكي، اليوم الثلاثاء، بشأن البعثات العسكرية الإيطالية في الخارج: إن الوضع الأمني في لبنان شهد تراجعاً جديداً، معتبراً أن البلاد عادت إلى ظروف تذكّر ببدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأشار الوزير إلى تزايد الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، إلى جانب تصاعد العمليات العسكرية، موضحاً أن الهدف المعلن يتمثل في القضاء على التهديد الذي تمثله ميليشيا حزب الله، إلا أن هذا النهج يترتب عليه “ثمن باهظ للغاية”.

ووصف وزير الدفاع الإيطالي الوضع الحالي هناك بـ”القاتم”، حيث “يعاني لبنان من أزمة مع وجود ما يقرب من 1.5 مليون نازح، عرضة للانتهاك المتواصل في جنوب البلاد، تقريباً حتى بيروت نفسها”.

وأضاف: إن إسرائيل عززت انتشارها العسكري عبر السيطرة على عدة مناطق، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات حالياً على انسحاب قواتها إلى ما وراء خط التماس بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن تعقيد المشهد اللبناني يزداد بفعل ارتباطه بالتوترات الإقليمية الأوسع.

وقتل 13 شخصاً، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية وصور جنوب لبنان.