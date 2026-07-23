مباحثات سعودية- باكستانية حول المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء32233 مباحثات سعودية- باكستانية حول المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني جدد خلاله إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأكد دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.

وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية، لاستهداف مباشر أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها وعدم تسجيل أي إصابات.

وصعّدت ميليشيا الحوثي في اليمن، ‏الإثنين الماضي، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ‏ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية.

ارتقاء 40 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
قلق آسيوي من هرمز وبحر الصين الجنوبي.. “آسيان” تتحرك لحماية التجارة وأمن الطاقة
الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا
20 شهيداً ضحايا مجزرة جديدة للاحتلال غرب خان يونس
هيومن رايس ووتش: خطة ترامب لا تتضمن المساءلة عن الجرائم في غزة وعلى الدول التحرك لوقف الفظائع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك