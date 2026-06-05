بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفي مزاعم تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين وتندد بالتحريض ضدها

طرابلس-سانا

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة صحة المزاعم المتداولة بشأن تنفيذ برامج تهدف إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أن جميع الادعاءات الصادرة في هذا الشأن “عارية تماماً عن الصحة”.

وأشارت البعثة في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، تعقيباً على الاحتجاج الشعبي الذي جرى أمام مقرها ومقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، إلى أحقية الليبيين في التعبير السلمي عن آرائهم والحصول على معلومات دقيقة وفقاً للقوانين المحلية والدولية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء لمعالجة الشواغل العامة.

وأعربت البعثة عن القلق البالغ إزاء تصاعد حملات التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية التي تستهدف المنظمة الأممية، موضحة أن هذا الضخ المغلوط ساهم في زيادة حدة التوترات والتحريض ضد الكوادر الوطنية والدولية العاملة في البلاد.

وأوضحت البعثة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تقود أي خطط للتوطين، بل يقتصر عملها بالتنسيق مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي وفي إطار احترام السيادة الليبية على إيجاد حلول بديلة خارج البلاد للمتأثرين بالنزاعات، بما يشمل الإجلاء إلى دول ثالثة أو تسهيل العودة الطوعية الآمنة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الليبية حساسية كبيرة تجاه ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت البلاد منذ عام 2011 إلى نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين المتدفقين من دول جنوب الصحراء والشرق الأوسط باتجاه السواحل الأوروبية.