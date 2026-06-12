فنزويلا تمنح “شل” ترخيصاً لتطوير وتصدير الغاز من حقل لوران

كراكاس-سانا‏

منحت فنزويلا شركة “شل” ترخيصاً لاستكشاف وتصدير الغاز الطبيعي، في خطوة ‏تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والاستفادة من الاحتياطات ‏الكبيرة التي تمتلكها البلاد من النفط والغاز.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قولها: إن ‏الشركة ستتولى تطوير حقل “لوران” للغاز، الذي يضم سبعة مكامن للغاز الطبيعي.‏

وأشارت رودريغيز إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الغاز في فنزويلا ‏وتعزيز مكانتها كدولة مصدّرة للغاز الطبيعي.‏

وكانت الحكومة الفنزويلية قد فتحت قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الأجنبية مطلع العام ‏الجاري بعد إقرار إصلاحات تشريعية تستهدف جذب رؤوس الأموال وتطوير مشاريع ‏النفط والغاز.‏

وتُعد فنزويلا من أكبر الدول المالكة لاحتياطات النفط في العالم، كما تمتلك موارد كبيرة ‏من الغاز الطبيعي، وفي عام 2023 وقعت فنزويلا وترينيداد وتوباغو اتفاقاً مع شركة ‌‏”شل” لإنتاج وتصدير الغاز من حقل “دراغون”، الذي يضم احتياطات كبيرة من الغاز ‏الطبيعي.‏