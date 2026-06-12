فنزويلا تمنح “شل” ترخيصاً لتطوير وتصدير الغاز من حقل لوران

كراكاس-سانا
منحت فنزويلا شركة “شل” ترخيصاً لاستكشاف وتصدير الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والاستفادة من الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها البلاد من النفط والغاز.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قولها: إن الشركة ستتولى تطوير حقل “لوران” للغاز، الذي يضم سبعة مكامن للغاز الطبيعي.
وأشارت رودريغيز إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الغاز في فنزويلا وتعزيز مكانتها كدولة مصدّرة للغاز الطبيعي.
وكانت الحكومة الفنزويلية قد فتحت قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الأجنبية مطلع العام الجاري بعد إقرار إصلاحات تشريعية تستهدف جذب رؤوس الأموال وتطوير مشاريع النفط والغاز.
وتُعد فنزويلا من أكبر الدول المالكة لاحتياطات النفط في العالم، كما تمتلك موارد كبيرة من الغاز الطبيعي، وفي عام 2023 وقعت فنزويلا وترينيداد وتوباغو اتفاقاً مع شركة ”شل” لإنتاج وتصدير الغاز من حقل “دراغون”، الذي يضم احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.