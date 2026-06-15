‏ ‎باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران وتحدد موعد التوقيع الرسمي

إسلام اباد-سانا
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وقال شريف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام باكستانية اليوم الأحد: “يسرّنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة”.
وأضاف: إن “الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات”، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من حزيران في سويسرا.
وأشار رئيس وزراء باكستان إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.
وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، ولقيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وللسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.