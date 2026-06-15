‏ ‎باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران وتحدد موعد التوقيع الرسمي

‎إسلام اباد-سانا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وقال شريف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام باكستانية اليوم الأحد: “يسرّنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين ‏أمريكا وإيران ‌‏‌‏عقب محادثات مكثفة‎”‎.‎

وأضاف: إن “الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع ‏الجبهات”، مشيراً إلى أن مراسم ‏التوقيع ‏الرسمية على الاتفاق ‏ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من حزيران في ‏سويسرا‎.‎

وأشار رئيس وزراء باكستان إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة ‏من الاجتماعات هذا ‏الأسبوع‎.‎

وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل ‏دبلوماسي للنزاع، ولقيادة دولة قطر على دعمها في ‏التوصل إلى ‌‏اتفاق بين ‏واشنطن وطهران، وللسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق ‏بين واشنطن وطهران‎.‎