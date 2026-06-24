ترامب ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لوقف الحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون يهدف إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، واصفاً الخطوة بأنها “سيئة التوقيت”.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: “لقد أصبحت إيران محاصرة في الزاوية وباتت على وشك السقوط، ومع ذلك يقرر مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت سيئ التوقيت وبلا معنى بشأن قانون صلاحيات الحرب”.

وأضاف: “لقد جعل أعضاء مجلس الشيوخ مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى “.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوّت أمس لصالح مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48.