فرنسا تدعو لتشكيل قوة أوروبية في لبنان عقب الخروج المرتقب لقوات “اليونيفيل”

باريس-سانا

دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية إلى مساعدة بلاده في حماية أمن لبنان، وذلك في أعقاب الخروج المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (اليونيفيل) بنهاية العام الجاري 2026، وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني.



ونقلت وكالة فرانس برس عن لوكورنو قوله في كلمة له أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: إن فرنسا تضع حالياً على الطاولة عرضاً يتضمن وسائل عسكرية تتيح وضع تصور لتفويض جديد، يطرح إمكانية تشكيل قوة فصل، تجنباً لحدوث فراغ أمني في جنوب لبنان.



وقدم رئيس الوزراء الفرنسي مقترحاً لتشكيل قوة يبلغ قوامها ما بين 2000 و5500 عنصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتم بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وموجهاً الدعوة للدول الأوروبية الأخرى لتكون حاضرة بشكل أكبر في الخطوط الأمامية للمساعدة في صون الأمن اللبناني.



وفي السياق ذاته، تعهد لوكورنو بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، داعياً إسرائيل إلى إنهاء الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال غير المشروع.



وتأتي هذه التحركات الفرنسية في وقت أوصى فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين الماضي، بالإبقاء على قوات أممية في المنطقة، بينما أعربت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا (وهي من أبرز الدول المساهمة في اليونيفيل) عن رغبتها في الإبقاء على قوات في لبنان.