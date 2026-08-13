قتيلان بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة وخان يونس

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة ودراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل، وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال دراجة نارية كان يستقلها فلسطينيان في محيط مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بحي الأمل غرب خان يونس، موضحةً أن مستشفى ناصر استقبل عدداً من المصابين جراء القصف.



وفي مدينة غزة، قتل فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال سيارة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقم الإسعاف نقلت القتيل والمصابين إلى مستشفى الشفاء.



وبحسب مصادر طبية، ارتفع عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 تشرين الأول إلى 1260 قتيلاً، إضافة إلى 4154 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال القتلى 808.



ويتواصل سقوط قتلى وإصابات في قطاع غزة جراء اعتداءات الاحتلال، رغم سريان وقف إطلاق النار، وسط استمرار عمليات الاستهداف في مناطق متفرقة من القطاع.

