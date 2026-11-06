تعزيز التدابير الوقائية بالحسكة لمواجهة مخاطر الفيضانات في محيط معبر سيمالكا

الحسكة-سانا
باشرت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة تنفيذ أعمال ميدانية استباقية في محيط معبر سيمالكا على نهر دجلة بمدينة المالكية، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات والسيول المحتملة، وحماية المرافق الحيوية وضمان استمرارية حركة العبور.
وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث عبد الحليم شهاب، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الفرق بدأت تعزيل المجرى المائي ورفع السواتر الترابية، ضمن سلسلة من التدخلات الوقائية الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع منسوب المياه على منشآت المعبر ومرافقه، والحفاظ على سلامة العاملين وحركة العبور واستمرار تقديم الخدمات.
وأكد شهاب أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة المديرية للاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول، من خلال معالجة المواقع الأكثر عرضة لارتفاع مناسيب المياه وتجمعها، استناداً إلى الدراسات والكشوفات الميدانية.
وشملت التدخلات الوقائية التي نفذتها الفرق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي محيط مجرى نهر الخابور وجسر البيروتي في مدينة الحسكة، حيث عملت على فتح ممرات وتنظيف القنوات المخصصة لتصريف المياه عند الجسر، بما يعزز انسيابية الجريان ويحد من احتمالات ارتفاع منسوب النهر.
وتستهدف خطة المديرية عدداً من المواقع الحيوية والمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات، أبرزها مجرى نهر الخابور ومنطقة جسر البيروتي، إضافة إلى تل حميس واليعربية ومعبر سيمالكا، فضلاً عن مواقع أخرى حددتها الدراسات الميدانية والكشوفات الفنية.
وتسعى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالحسكة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الجاهزية والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن الأحوال الجوية وتدفق المياه، بما يسهم في حماية السكان وممتلكاتهم وصون البنية التحتية والمنشآت الخدمية في مختلف مناطق المحافظة.