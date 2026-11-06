تعزيز التدابير الوقائية بالحسكة لمواجهة مخاطر الفيضانات في محيط معبر سيمالكا

الحسكة-سانا‏

باشرت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة تنفيذ أعمال ميدانية ‏استباقية في محيط معبر سيمالكا على نهر دجلة بمدينة المالكية، بهدف الحد من مخاطر ‏الفيضانات والسيول المحتملة، وحماية المرافق الحيوية وضمان استمرارية حركة العبور.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث عبد الحليم شهاب، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الجمعة، أن الفرق بدأت تعزيل المجرى المائي ورفع السواتر الترابية، ضمن سلسلة من ‏التدخلات الوقائية الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع منسوب المياه على منشآت المعبر ‏ومرافقه، والحفاظ على سلامة العاملين وحركة العبور واستمرار تقديم الخدمات.

وأكد شهاب أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة المديرية للاستعداد المبكر لمواجهة ‏مخاطر الفيضانات والسيول، من خلال معالجة المواقع الأكثر عرضة لارتفاع مناسيب ‏المياه وتجمعها، استناداً إلى الدراسات والكشوفات الميدانية.

وشملت التدخلات الوقائية التي نفذتها الفرق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي محيط ‏مجرى نهر الخابور وجسر البيروتي في مدينة الحسكة، حيث عملت على فتح ممرات ‏وتنظيف القنوات المخصصة لتصريف المياه عند الجسر، بما يعزز انسيابية الجريان ‏ويحد من احتمالات ارتفاع منسوب النهر.

وتستهدف خطة المديرية عدداً من المواقع الحيوية والمناطق المعرضة لمخاطر ‏الفيضانات، أبرزها مجرى نهر الخابور ومنطقة جسر البيروتي، إضافة إلى تل حميس ‏واليعربية ومعبر سيمالكا، فضلاً عن مواقع أخرى حددتها الدراسات الميدانية والكشوفات ‏الفنية.

وتسعى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالحسكة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع ‏مستوى الجاهزية والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن الأحوال الجوية وتدفق المياه، ‏بما يسهم في حماية السكان وممتلكاتهم وصون البنية التحتية والمنشآت الخدمية في ‏مختلف مناطق المحافظة.‏