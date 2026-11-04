أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع مع فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس‏

واشنطن-سانا
تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعد فوز بسباق شمل حاكم ولاية تكساس، في ظل تبني الحزب مواقف مؤيدة لفرض قيود أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات.
وأشارت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى تراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، إلى جانب أسهم عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن تؤدي القيود المحلية على إنشاء مراكز البيانات إلى تأخير مشروعات ضخمة في الولايات التي تشهد توسعاً كبيراً في هذا القطاع.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.8%، أي بأكثر من ضعف تراجع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي.
كما هبط صندوق “ستيت ستريت تكنولوجي سيليكت سيكتور إس بي دي آر” المتداول في البورصة، الذي يتتبع قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2% على منصة “روبن هود”.
وسجلت الشركات الأكثر ارتباطاً بقطاع مراكز البيانات خسائر أكبر، إذ تراجعت أسهم شركة “كور ويف”، المتخصصة في الحوسبة السحابية عالية المخاطر التي تعتمد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات، بنسبة 7% على منصة “روبن هود”.
وانخفضت أسهم شركة “نيبيوس غروب” المنافسة بنسبة 4%، فيما تراجعت أسهم شركة “سبيس إكس”، التي تتخذ من تكساس مقراً رئيساً لها وتعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، المرتبطة بإيلون ماسك، بنسبة 6%، كما هبطت أسهم ”أوراكل” بنسبة 4% على المنصة نفسها.
وحقق الحزب الديمقراطي فوزاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرت أمس، وتمكن من استعادة السيطرة على مجلس النواب وانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من الجمهوريين، بعد فوزه بسبعة مقاعد كانت خاضعة للحزب الجمهوري، في تحول أكدته وكالة أسوشيتد برس في تحديثاتها لنتائج الانتخابات.