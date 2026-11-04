أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع مع فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس‏

واشنطن-سانا

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب كبيرة في ‏انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعد فوز بسباق شمل حاكم ولاية تكساس، في ‏ظل تبني الحزب مواقف مؤيدة لفرض قيود أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات.‏

‏ ‏

وأشارت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى تراجع العقود الآجلة ‏لمؤشر ناسداك 100، إلى جانب أسهم عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن تؤدي القيود المحلية على إنشاء ‏مراكز البيانات إلى تأخير مشروعات ضخمة في الولايات التي تشهد توسعاً كبيراً في ‏هذا القطاع.‏

‏ ‏

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا، ‏بنسبة 0.8%، أي بأكثر من ضعف تراجع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي.‏

‏ ‏

كما هبط صندوق “ستيت ستريت تكنولوجي سيليكت سيكتور إس بي دي آر” المتداول ‏في البورصة، الذي يتتبع قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2% على منصة “روبن هود”.‏

‏ ‏

وسجلت الشركات الأكثر ارتباطاً بقطاع مراكز البيانات خسائر أكبر، إذ تراجعت أسهم ‏شركة “كور ويف”، المتخصصة في الحوسبة السحابية عالية المخاطر التي تعتمد ‏على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات، بنسبة 7% على منصة “روبن هود”.‏

‏ ‏

وانخفضت أسهم شركة “نيبيوس غروب” المنافسة بنسبة 4%، فيما تراجعت أسهم ‏شركة “سبيس إكس”، التي تتخذ من تكساس مقراً رئيساً لها وتعمل في مجال الذكاء ‏الاصطناعي والبيانات، المرتبطة بإيلون ماسك، بنسبة 6%، كما هبطت أسهم ‌‏”أوراكل” بنسبة 4% على المنصة نفسها.‏

‏ ‏

وحقق الحزب الديمقراطي فوزاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‏الأمريكي التي ‏جرت أمس، وتمكن من استعادة السيطرة على مجلس ‏النواب وانتزاع أغلبية مجلس ‏الشيوخ من الجمهوريين، بعد فوزه بسبعة ‏مقاعد كانت خاضعة للحزب الجمهوري، في ‏تحول أكدته وكالة أسوشيتد ‏برس في تحديثاتها لنتائج الانتخابات.‏

‏ ‏