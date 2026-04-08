تركيا: لا سبيل للسلام الدائم في المنطقة إلا من خلال الحوار

أنقرة-سانا

رحّبت تركيا اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم كل دعم ممكن لإنجاح المفاوضات المقرر عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم: “لا سبيل إلى سلام دائم في المنطقة إلا بالحوار والدبلوماسية والثقة المتبادلة”، مشدّدة على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المؤقت على الأرض، ومعربةً عن أملها بالتزام جميع الأطراف به.

وهنأت الخارجية باكستان على الدور الذي لعبته في هذه المرحلة، متمنيةً استمرار جميع المبادرات التي تساهم في السلام.