تركيا: لا سبيل للسلام الدائم في المنطقة إلا من خلال الحوار

thumbs b c ac1bb3d0580474314cf3b77fa8e0ce73 تركيا: لا سبيل للسلام الدائم في المنطقة إلا من خلال الحوار
وزارة الخارجية التركية-وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

رحّبت تركيا اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم كل دعم ممكن لإنجاح المفاوضات المقرر عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم: “لا سبيل إلى سلام دائم في المنطقة إلا بالحوار والدبلوماسية والثقة المتبادلة”، مشدّدة على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المؤقت على الأرض، ومعربةً عن أملها بالتزام جميع الأطراف به.

وهنأت الخارجية باكستان على الدور الذي لعبته في هذه المرحلة، متمنيةً استمرار جميع المبادرات التي تساهم في السلام.

ارتقاء فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب بيت لحم
روبيو: واشنطن تقترب من مرحلة حاسمة في صراعها مع إيران
الصفدي في الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتجوع ملايين الفلسطينيين في غزة
إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ألف شخص
تقرير أممي يحذر من حلقة مفرغة بين التفاوتات الاقتصادية والجوائح الصحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك