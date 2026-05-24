البحرية البريطانية تستعد لإزالة ألغام في مضيق هرمز بعد توقف الحرب

لندن-سانا
تستعد البحرية البريطانية للمشاركة في عملية دولية محتملة بقيادة بريطانية فرنسية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام، فور التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأحد، عن وزير القوات المسلحة البريطانية آل كارنز قوله، خلال جولة صحفية على متن سفينة الإمداد الملكية “لايم باي” الراسية عند مضيق جبل طارق: إن بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليين للتعامل مع الأزمة وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.
وأوضح كارنز أن سفينة “لايم باي”، المزودة بطائرات مسيّرة بحرية تعمل بتقنية السونار للكشف عن الألغام، ستغادر جبل طارق قريباً للالتحاق بالمدمرة البريطانية “إتش إم إس دراغون” وسفن حليفة أخرى، قبل التوجه عبر قناة السويس إلى الخليج العربي، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 6000 سفينة مُنعت من عبور المضيق منذ بدء الحرب.
من جهتها، قالت القائدة في البحرية الملكية جيما بريتون: إن إيران قد تمتلك “مجموعة هائلة” من الألغام البحرية في المضيق تشمل ألغاماً صاروخية الدفع، وأخرى موصولة بكابلات أو مزروعة في قاع البحر.
وأضافت: إن الأولوية ستكون لفتح ممرات آمنة لعبور السفن العالقة، موضحة أن إزالة الألغام من كامل المضيق قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات.
وكان ترامب أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً وسيتم الإعلان عنها قريباً.
يشار إلى أن بريطانيا أعلنت، في التاسع من أيار الجاري، عزمها نشر المدمّرة البريطانية “إتش إم إس دراغون” في منطقة الشرق الأوسط، بعد تمركزها حالياً في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار الاستعدادات لمهمة محتملة في مضيق هرمز.