البحرية البريطانية تستعد لإزالة ألغام في مضيق هرمز بعد توقف الحرب

لندن-سانا

تستعد البحرية البريطانية للمشاركة في عملية دولية محتملة بقيادة بريطانية فرنسية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام، فور ‏التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية‎.‎

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأحد، عن وزير القوات المسلحة البريطانية آل كارنز قوله، خلال جولة صحفية على ‏متن سفينة الإمداد الملكية “لايم باي” الراسية عند مضيق جبل طارق: إن بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليين للتعامل مع ‏الأزمة وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة‎.‎

وأوضح كارنز أن سفينة “لايم باي”، المزودة بطائرات مسيّرة بحرية تعمل بتقنية السونار للكشف عن الألغام، ستغادر جبل ‏طارق قريباً للالتحاق بالمدمرة البريطانية “إتش إم إس دراغون” وسفن حليفة أخرى، قبل التوجه عبر قناة السويس إلى ‏الخليج العربي، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 6000 سفينة مُنعت من عبور المضيق منذ بدء الحرب‎.‎

من جهتها، قالت القائدة في البحرية الملكية جيما بريتون: إن إيران قد تمتلك “مجموعة هائلة” من الألغام البحرية في المضيق ‏تشمل ألغاماً صاروخية الدفع، وأخرى موصولة بكابلات أو مزروعة في قاع البحر‎.‎

وأضافت: إن الأولوية ستكون لفتح ممرات آمنة لعبور السفن العالقة، موضحة أن إزالة الألغام من كامل المضيق قد تستغرق ‏أشهراً أو حتى سنوات‎.‎

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ‏يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً وسيتم الإعلان عنها قريباً.‏

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت، في التاسع من أيار الجاري، عزمها نشر المدمّرة البريطانية “إتش إم إس دراغون” في منطقة ‏الشرق الأوسط، بعد تمركزها حالياً في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار الاستعدادات لمهمة محتملة في مضيق ‏هرمز‎.‎