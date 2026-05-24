اليونان تشتري فرقاطتين إيطاليتين لتعزيز أسطولها البحري وسط توترات ‏الشرق الأوسط

أثينا-سانا
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أن بلاده ستشتري فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني”، لتعزيز قدراتها البحرية، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن مجلس الشؤون الخارجية والدفاع وافق أيضاً على تحديث فرقاطات ألمانية من طراز “ميكو”، إضافةً إلى تحديث برمجيات التشفير العسكرية.
وتستلزم هذه المشتريات الحصول على موافقة البرلمان اليوناني غير أن حزب “الديمقراطية الجديدة” بقيادة رئيس الوزراء يحظى بأغلبية مطلقة فيه مما يُرجَّح معه إقرارها.
وتُصنَّف اليونان ضمن أربع دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تُخصص أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، إلى جانب بولندا وإستونيا ولاتفيا.