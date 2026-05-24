اليونان تشتري فرقاطتين إيطاليتين لتعزيز أسطولها البحري وسط توترات ‏الشرق الأوسط

أثينا-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أن بلاده ‏ستشتري فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني”، لتعزيز قدراتها البحرية، ‏في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط‎.‎

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن مجلس الشؤون الخارجية والدفاع وافق ‏أيضاً على تحديث فرقاطات ألمانية من طراز “ميكو”، إضافةً إلى تحديث ‏برمجيات التشفير العسكرية‎.‎

وتستلزم هذه المشتريات الحصول على موافقة البرلمان اليوناني غير أن ‏حزب “الديمقراطية الجديدة” بقيادة رئيس الوزراء يحظى بأغلبية مطلقة فيه ‏مما يُرجَّح معه إقرارها‎.‎

وتُصنَّف اليونان ضمن أربع دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تُخصص ‏أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، إلى جانب بولندا ‏وإستونيا ولاتفيا‎.‎