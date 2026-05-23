وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان تنسيق جهود دعم الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي أمس ‏الجمعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسبل دعم ‏وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الجانبين ناقشا أيضاً خلال الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض ‏التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال ‏أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.‏

يُذكر أن الدوحة وأنقرة كانتا قد أكدتا في مناسبات عدة مواصلة دعمهما الكامل للجهود الدبلوماسية التي تقودها إسلام آباد بين ‏واشنطن وطهران، وذلك في إطار مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة تهدف إلى بلورة اتفاق شامل يضمن خفض التوترات، وتجنب ‏العودة إلى مربع التصعيد العسكري في المنطقة.‏