وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان تنسيق جهود دعم الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الجانبين ناقشا أيضاً خلال الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.
يُذكر أن الدوحة وأنقرة كانتا قد أكدتا في مناسبات عدة مواصلة دعمهما الكامل للجهود الدبلوماسية التي تقودها إسلام آباد بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة تهدف إلى بلورة اتفاق شامل يضمن خفض التوترات، وتجنب العودة إلى مربع التصعيد العسكري في المنطقة.