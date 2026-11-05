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مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قطاع غزة واعتقال 30 في الضفة الغربية

photo 2026 11 05 09 23 19 مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قطاع غزة واعتقال 30 في الضفة الغربية
وفاة فلسطيني بغارة إسرائيلية-غزة-المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء غارتين للاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة، فيما اعتقل 33 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل في غارة لطيران الاحتلال على بلدة ‏الزوايدة، بينما أصيب آخرون في غارة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في دير البلح وسط ‏القطاع.‏

أما في الضفة الغربية، فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً خلال اقتحامها مخيم ‏الدهيشة جنوب بيت لحم، وثلاثة آخرين خلال مداهمتها حي كفر سابا في قلقيلية.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، 42 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم ‏سيدتان ‏وصحفي وعدد من الأسرى المحررين، فيما احتجزت عشرات الأشخاص ‏وأخضعتهم لتحقيق ‏ميداني خلال اقتحامها مدينة جنين‎.‎

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس أن عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ‏الإسرائيلي على القطاع منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023 وصل إلى ⁠74,618 قتيلاً ‏و175,920 ‏جريحاً.‏

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