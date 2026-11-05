مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قطاع غزة واعتقال 30 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء غارتين للاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة، فيما اعتقل 33 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل في غارة لطيران الاحتلال على بلدة ‏الزوايدة، بينما أصيب آخرون في غارة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في دير البلح وسط ‏القطاع.‏

أما في الضفة الغربية، فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً خلال اقتحامها مخيم ‏الدهيشة جنوب بيت لحم، وثلاثة آخرين خلال مداهمتها حي كفر سابا في قلقيلية.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، 42 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم ‏سيدتان ‏وصحفي وعدد من الأسرى المحررين، فيما احتجزت عشرات الأشخاص ‏وأخضعتهم لتحقيق ‏ميداني خلال اقتحامها مدينة جنين‎.‎

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس أن عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ‏الإسرائيلي على القطاع منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023 وصل إلى ⁠74,618 قتيلاً ‏و175,920 ‏جريحاً.‏