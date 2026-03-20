الإمارات تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع أربعة صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة مصدرها إيران خلال الساعات الأخيرة.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن الوزارة قولها: إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 338 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1740 طائرة مسيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، وستة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية، وإصابة 158 شخصاً من الإمارات وعدة دول عربية أخرى، إلى جانب مواطنين يحملون جنسيات آسيوية وإفريقية وأوروبية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت بعد ظهر أمس التعامل مع سبعة صواريخ باليستية و15 طائرة مسيرة مصدرها إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.